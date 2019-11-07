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В 28-м туре брестское «Динамо» может оформить досрочное чемпионство. Не пропустите!
Источник материала: Tut.by
8, 9 и 10 ноября пройдут матчи 28-го тура
Чтобы это произошло, Бресту надо обыграть «Ислочь», и можно не смотреть на результат матча в Витебске, где будет играть БАТЭ. Потеря же очков динамовцами и взятие БАТЭ трех баллов откладывает чемпионство «Динамо».
Если борисовчане проиграют «Витебску», то брестчане становятся чемпионами. Если БАТЭ играет вничью, то до первого места им шесть баллов за два тура до финиша.
Если динамовцы все проигрывают на финише, а «желто-синие» побеждают, то будет сыгран «золотой» матч.
Брестчане и «волки»
«Ислочь» же потеряла Момо Янсане и Годфри Стефена, которых отпустили в национальные сборные. Не поможет хозяевам поля и Дмитрий Комаровский.
Зато зрители увидят сразу две легенды — Александра Глеба и Артема Милевского. Кстати,
В «подвале» свои жесткие разборки: в Гомеле «рыси» попробуют взять три очка в призрачной борьбе за выживание у «Минска». В столице «Динамо» сыграет против другого претендента на вылет из Могилева.
Кстати, на тренерский мостик возвращается Сергей Гуренко. Получится ли у его команды прервать довольно унизительную, блеклую серию матчей, которую она проводила без дисквалифицированного главного тренера?
9 ноября обратите внимание на «сахарное» дерби в Слуцке. Вы удивитесь, но при определенных обстоятельствах «Городея» может закончить чемпионат на… четвертом месте!
10 ноября «студенты», которые ведут борьбу за «вышку», примут «Торпедо-БелАЗ». Забьет ли Илья Шкурин? Продолжит ли победную серию команда Пунтуса?
Что случилось между турами, помимо грандиозного скандала между Брестом и АБФФ
Руководство «Шахтера» «слило»
Фанатам это очень не понравилось, и они опубликовали гневную отповедь боссам клуба.
«Мы, фанаты „Шахтера“, выражаем искреннюю благодарность всему тренерскому составу во главе с Сергеем Ташуевым. Мы благодарны за вашу борьбу и преданность клубу. За последние время вы — те, с кем нам почти посчастливилось добыть чемпионство. Рано или поздно, высшему руководству клуба придется отвечать за их действия в отношении вас и футболистов.
Мы, фанаты „Шахтера“, категорически не согласны с решением тех, кто сидит в кабинетах. Вина в том, что мы не добыли чемпионство, на ваших руках. Если лучшие игроки „Шахтера“ сидят без контрактов на следующий сезон или уходят в другие клубы, глупо винить тренера — виноваты ВЫ!
Несмотря на все события, мы всегда будем поддерживать игроков и команду, которые борются за герб на их груди!»
А 7 ноября случилось то, о чем шептались пару недель назад: украинский специалист
БАТЭ продолжает переподписывать игроков. Так,
Приглашаем болельщиков на трибуны, а тем, кто предпочитает комфортный диван, напоминаем, что все матчи тура можно смотреть в прямом эфире на
Видео:
Итак, 8 ноября тур начнется игрой в Минске:
«Динамо» (Минск) — «Дняпро-МЧЗ», 18.00.
9 ноября пройдут еще три матча:
ФК «Слуцк» — ФК «Городея», 14.00;
ФК «Гомель» — ФК «Минск», 18.00;
10 ноября мы можем увидеть окончательную смерть чемпионской гонки:
РЦОР-БГУ — «Торпедо-БелАЗ», 13.30;
«Ислочь» — «Динамо» (Брест), 15.30;
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8 ноября стартует 28-й тур чемпионата Беларуси по футболу, после которого может прерваться многолетняя гегемония БАТЭ.
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