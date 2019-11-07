Яма-ловушка для мамонтов: найдено самое крупное захоронение останков мамонтов









Исследователи считают, что они нашли первую яму-ловушку, созданную древними людьми.





Phys.org. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на





Ловушка, находящаяся на территории современного мексиканского города Тультепек, была выстроена 14 тысяч лет назад для поимки травоядных животных. На некоторых костях видны следы повреждений, которые являются свидетельством охоты.









По словам ученых, на окрестной территории обитало не менее пяти стад мамонтов, а также лошади и верблюды. Захоронение является самой крупной находкой такого рода за всю историю раскопок.



