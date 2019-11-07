Репортаж с Дня революции: ГУЛАГи нужны везде, КНДР на острие борьбы с фашизмом

«Единство» этим не ограничилось и еще прошло шествием к памятнику Феликсу Дзержинскому. Как выглядел коммунистический праздник в Минске – в репортаже belsat.eu.





День Октябрьской революции различные группы белорусских коммунистов традиционно отмечают по отдельности: их ритуальные выходы к памятнику Ленину назначены на разное время, чтобы не пересекаться между собой. Ожидалось, что провластная КПБ придет возлагать цветы в 10:00, но в последний момент график скорректировали, акция состоялась раньше. Когда журналисты начали стягиваться на площадь, у памятника вождю уже было пусто.





В фоторепортаже на сайте КПБ видно, что провластная партия, экс-председатель которой Игорь Карпенко возглавляет Министерство образования, мобилизовала на площадь Независимости несколько сотен человек. На снимках видны флаги Федерации профсоюзов и некоторых вузов.





Уже в 9:30 кроме цветов у памятника лидеру социалистической революции ничто не напоминало о государственном празднике. Время от времени к Ленину подходили пожилые люди, поодиночке или парами: кто-то приходил с цветами, кто-то просто молча стоял, сняв шапку.





На этом фоне бросалась в глаза пара крепких молодых мужчин, которые сначала о чем-то переговаривались с патрулем ОМОНа, а потом быстро подошли к памятнику, возложили цветы и быстро ушли, отворачиваясь от журналистов.









Через некоторое время пожилые люди стали подходить к памятнику Ленину уже группами по 3-4 человека – всего собралось человек десять. Вероятно, для некоторых идейных коммунистов выход к памятнику вождю революции это не только ритуал, но и возможность пообщаться с единомышленниками и вспомнить прошлое. То с одной, то с другой стороны можно было услышать: «а я в 64-ом…», «а при Андропове…». Иногда разговоры переходили в настоящие споры.

— А кто развалил СССР? Кто, я вас спрашиваю? – очень энергично обращается к своему собеседнику один из мужчин.





— А вот те паскуды, что в этом доме сидели, – кивает кто-то на Дом правительства. – Дементей развалил!





— Сами большевики и развалили! – подхватывает третий. – Мы же тогда считали: Запад нам поможет, жить хорошо будем!..





— Ложь! Настоящие большевики все на фронте погибли!





— Мазуров и Машеров – во! – добавляет еще один пришедший, показывая большой палец.













Особенно активничает маленький мужчина с сильным кавказским акцентом. Говорит, что он грузин, но гражданин Беларуси. Хвалит Лаврентия Берию и Иосифа Сталина, возмущается, что белорусские коммунисты раздроблены. «Да тут деньги нужны», – отвечают ему.





«Если боится оппозиция – значит мужик, – продолжает он. – Дай бог, чтобы был как Берия лидер. Если Цанава был такой как Берия – дай бог ему здоровья».





Сталинист подходит к присутствующим – и к старикам, и к журналистам – и выкладывает свою теорию. Якобы, есть большие люди, а есть длинные. Саакашвили, Порошенко и Буш – это длинные. А Ленин, Сталин, Маркс и Энгельс – большие. Наконец он сразу громко включает на телефоне песню: «Верните Сталина, он наш генералиссимус, ему над Севастополем стоять!»









В 11:00 на площади Независимости появились оппозиционные коммунисты – представители партии «Справедливый мир». Около двух десятков человек организованно прошли от здания БГПУ к памятнику Ленину, возложили цветы. Лидер партии Сергей Калякин обратился к присутствующим: отметил, что ситуация в стране и в мире будет меняться.





«У революции не было прямого пути. Было все: были ошибки, были и преступления. Но не правы те, кто говорит, что все это приходит в забвение. Сегодня пятая часть человечества строит социализм, все больше и больше социалистические идеи привлекают людей. В целом мир левеет, так как иначе не может быть», – считает он.





Оппозиционные коммунисты быстро ушли, а около БГПУ начали собираться представители координационного совета левопатриотических сил «Единство». В совет входят три организации – объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза», «За демократию, социальный прогресс и справедливость» и «Отечество». Эти организации известны проведением акции «Бессмертный полк» и маргинальными обращениями – например, в сентябре 2018 года они призвали Александра Лукашенко присоединить «ДНР» и «ЛНР» к Союзному государству Беларуси и России.





Коммунистов из «Единства» было немного больше чем калякинцев, среди них даже встречались юноши.









Коммунисты достали портреты Ленина и Сталина, развернули красные флаги и транспаранты. Лозунги на них были один ярче другого: «Только диктатура пролетариата приведет к победе социализма», «Союз России и Белоруссии вечен и несокрушим», «Возродим Союз Советских Социалистических Республик», «Долой капитализм».





Настроения среди активистов «Единства» – откровенно антибеларуские. Мужчина с красным транспарантом громко возмущается, что ресторан рядом с Домом правительства называется «Менск», а не «Минск». Он считает это предательством. «А они [министры. – Прим. belsat.eu] – рядом, видят все это и как будто все в порядке! Вот до чего дошло», – повторяет он.





Председатель объединения «Отечество» Василий Зеликов в своей речи возле памятника Ленину сначала хвалит революцию, которая «остановила эру эксплуатации человека человеком и подарила белорусскому народу государственность». А потом добавляет: Ленина нужно читать до конца. Он хоть и создал советские республики, но считал, что целью социализма является ликвидация всякой обособленности наций и их слияние.





«А что у нас в настоящее время? У нас из каждого чайника говорят «независимость, независимость, независимость…» Но кому нужна такая независимость? Рабочим? Нет! Рабочим нужен СССР».





Зеликов с сожалением констатирует, что Союзное государство до сих пор не построено, а Беларуси очень нужен центр, которому «надо делегировать полномочия».





— Но возникает вопрос: как нам восстанавливать СССР? – отметил он.





Кто-то из демонстрантов крикнул: «Вторую Октябрьскую революцию надо делать!»





Но Зеликов сформулировал иначе: «Нам нужна классовая борьба вплоть до установления диктатуры пролетариата».





После коротких выступлений возле памятника Ленину лидеры «Единства» призвали идти к памятнику Дзержинскому напротив здания КГБ. Но сначала свернули флаги, чтобы не провоцировать милицию.





Портреты Ленина и Сталина коммунисты при этом несли в голове колонны. Сталин на улицах Минска явно удивлял и пугал прохожих. «Ой, Сталин», «Это же Сталин», – перешептывались люди. Кто-то начинал снимать шествие на камеру.













Возле памятника Дзержинскому лидер объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников сначала отметил важную роль в создании СССР «железного Феликса», а потом напомнил, что борьба за коммунизм не прервана:





«Социализм прорастает во всех государствах капиталистического мира! Социализм прорастает и в государственном масштабе. Сегодня на острие борьбы с империализмом и фашизмом, как в свое время СССР, находится КНДР. Им очень трудно, так как страна небольшая. Но она продолжает марксизм-ленинизм-сталинизм в теории и открывает новые пути для практики».





Акция завершилась фотографированием у памятника Дзержинскому и возложением цветов.













Все коммунистическое мероприятие сопровождали люди в штатском. Никаких препятствий сталинистом правоохранители не создавали. Кто-то снимал акцию на камеру, кто-то просто наблюдал и комментировал происходящее. Один из таких разговоров услышал корреспондент belsat.eu. Когда коммунисты снова заговорили о возвращении СССР, один из «тихарей» заметил:





— Нет, восстановить СССР уже не получится.





— Конечно, не получится, – поддержал его коллега.





По интонации милиционеров было непонятно, сказано это с сожалением или с радостью.











