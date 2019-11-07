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В Иране произошло сильное землетрясение: есть жертвы
Источник материала: Партизан
Магнитуда подземных толчков составила 5,8. Не менее трех человек погибли, еще 20 пострадали.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в провинции Восточный Азербайджан в северо-западной части Ирана. Не менее трех человек погибли, еще 20 пострадали, сообщает телеканал Press TV.
Эпицентр землетрясения располагался в 118 км западнее города Тебриз, население которого составляет 1,4 млн человек, очаг находился на глубине 10 км.
Примерная численность населения в районе подземных толчков достигает 20 млн человек, пишет
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Магнитуда подземных толчков составила 5,8. Не менее трех человек погибли, еще 20 пострадали.
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