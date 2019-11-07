В Иране произошло сильное землетрясение: есть жертвы

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в провинции Восточный Азербайджан в северо-западной части Ирана. Не менее трех человек погибли, еще 20 пострадали, сообщает телеканал Press TV.





Эпицентр землетрясения располагался в 118 км западнее города Тебриз, население которого составляет 1,4 млн человек, очаг находился на глубине 10 км.



