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Ученые из США сообщили об открытии нового штамма ВИЧ

08.11.2019 08:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые из США сообщили об открытии нового штамма ВИЧ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.



Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури в Канзас-Сити. В публикации отмечается, что штамм является частью группы М вида ВИЧ-1 — это первый штамм вируса иммунодефицита человека, что был открыт с 2000 года, пишет 42.tut.by

На самом деле ученые исследовали при помощи новых методик образцы, собранные еще в 2001 году в Демократической республике Конго. В ходе кропотливой работы исследователи определили, что образец представляет собой новый подтип — L группы М вида ВИЧ-1. Этот субтип стал 31-м.

Пока непонятно, как новый штамм воздействует на человеческий организм, однако современные методы лечения могут бороться даже с этим видом.


«Чтобы положить конец пандемии ВИЧ, мы должны предсказать следующий ход этого постоянно меняющегося вируса, и использовать новейшие технологии и ресурсы для отслеживания его эволюции», — подытожила одна из исследователей, профессор Университета Миссури Кэрол Макартур.
 
 
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Ученые из США сообщили об открытии нового штамма ВИЧ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.
 
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