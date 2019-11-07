Как я потеряла подругу. Реальные истории о воровстве, предательстве и необъяснимом исчезновении

Источник материала: Tut.by

Ты доверяешь свои тайны, поддерживаешь в случае трудной ситуации, а потом — бац! — человек, к которому ты всей душой, отворачивается от тебя, делает гадости или просто пропадает из жизни. Кто из вас не прошел проверку и почему так случилось? У каждого своя уникальная история — несколько из них записала Анна Златковская .





История первая: Подруга оказалась воровкой

— Мы были с Машей очень близки. Сдружились сразу, на первом курсе университета. Три года доверяли друг другу всё, во всяком случае я доверяла. Познакомила ее со своей семьей, и Маша даже стала подрабатывать у моей старшей сестры няней. Сидела с племянником, когда сестре надо было уйти по работе или по своим делам.

В общем, все вроде было хорошо, пока в один день я не обнаружила, что у меня стали пропадать деньги. Сначала не придала этому значения, думала: может, я забыла, как потратила те пять-десять рублей. А потом снова забыла и снова…

Сестра тоже жаловалась, что стала слишком рассеянной. Пропадали вещи, косметика, бижутерия, стиральный порошок и даже прокладки. Однажды пропали конфеты, которые подарили ребенку на день рождения. Мальчика отругали, что он съел полмешка конфет и даже не признается в этом.

Наверное, тогда сестра стала что-то подозревать и поймала Машу практически за руку.





Она заглянула в ее сумочку и увидела, что внутри лежат сережки, которые недавно пропали, и даже несколько тех самых злополучных конфет. Машу прижали к стенке, начали задавать вопросы, но она оскорбилась, схватила сумочку и убежала. Так гадко и противно мне еще никогда не было. Сестру особенно взбесило, что Маша видела, как они ругали Сережу за конфеты, и даже не вступилась за него. С тех пор мы с Машей не разговариваем.

Самое ужасное — это в голове не укладывается, — что ты доверял человеку, а он тебя в это время хладнокровно обкрадывал. И, как оказалось, еще за твоей спиной настраивал знакомых против тебя. Потом, анализируя личность Маши, я поняла, что у нее, кроме меня, не было ни одной подруги. Сделала вывод: у нормального человека всегда сформирован некий круг общения. А если его нет, значит, с этим человеком что-то не так и стоит все взвесить, прежде чем назвать его другом и впустить в свою жизнь.

История вторая: однажды подруга просто исчезла

— Мы были очень дружны с Леной. Познакомились в детском лагере, и долгое время общались, часто встречались и делились всем-всем. Называли друг друга «лучшими подружками», строили планы, мечтая о том, как станем крестными нашим детям и однажды красиво состаримся.





На третьем курсе я забеременела. Отец ребенка тут же ретировался, предложив сделать аборт. Я колебалась, стоит ли становиться мамой-студенткой, мучилась, не знала, как быть. Помню, поехала к Лене на работу, чтобы обсудить ситуацию. Она вышла на обед ко мне, мы сели на лавочке в парке, и я ей все рассказала. Узнав, что парень меня бросил и я думаю все-таки родить ребенка, она промолчала, лишь искоса на меня посмотрела. Несколько лет я пыталась разгадать тот ее взгляд и понять, почему в тот момент она решила вычеркнуть меня из своей жизни — тогда, когда она была мне так нужна.

Недели через две после того разговора я позвонила ей, но Лена не взяла трубку. Звонила еще несколько раз, но никто не отвечал. Я испугалась: может, произошло с ней что-то плохое. Предположить, что, видя мой номер, она игнорировала звонок, я не могла. Думала уже ехать на работу, выяснять, жива ли моя Лена.





На всякий случай предварительно позвонила на домашний телефон — ответила ее сестра. Сказала, что Лена уехала куда-то по делам. Я расспрашивала, все ли хорошо, она ответила, что да, все в порядке, не совсем понимая, почему я задаю такие вопросы. Лена решила просто исчезнуть, не объяснив причину. Чем я ей не угодила? Этот вопрос задаю до сих пор. Может, дружить с матерью-одиночкой для нее было ниже своего достоинства? Не знаю… Первое время переживала немного, к человеку привязываешься — и очень горько, что нужно вот так выключить отношения, будто их и не было. А потом поняла, что настоящие друзья так и проверяются. Лена мне так и не перезвонила.

История третья: не сошлись по политическим убеждениям

— Мы с Ирой родились на Украине: очень долго дружили, были близкими людьми. Настолько, что Ира даже стала крестной матерью моего сына.





Но так случилось, что мне пришлось переехать жить в Беларусь. На своей странице в фейсбуке я начала делиться заметками о том, как мне сейчас живется, невольно сравнивая Беларусь с Украиной. Я люблю обе страны, в каждой есть что-то, что мне дорого. Просто везде есть свои проблемы и нюансы — об этом я, собственно, и писала.

Но, видимо, один из моих постов был слишком хвалебным по отношению к Беларуси, а Украину выставлял в негативном свете. По крайней мере так показалось подруге — и она всерьез на меня обиделась. Написала гневное сообщение о том, как плохо я поступила, что предала свою страну, отреклась от самого родного, что у меня есть… Ну и все в таком духе. И после этого сообщения навсегда исчезла.

Я пыталась ей объяснить, что нет у меня никакой враждебности, я не политик, а простой человек, который записывает свои наблюдения. Но она даже не открыла мой ответ и не попыталась меня услышать. И мне до сих пор горестно, что самый близкий человек вдруг вот так — из-за такой нелепости — решил вычеркнуть меня из списка друзей.

А по какой причине заканчивалась ваша дружба? Поделитесь своими историями в комментариях.