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На горецком стадионе сыграют последний раз в этом сезоне
08.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
9 ноября футбольный клуб “Горки” сыграет последний домашний матч в этом сезоне — против команды “Узда”.
Начало матча в 12:00.
Последний матч в этом сезоне горецкий клуб сыграет 16 ноября с командой из Осиповичей.
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9 ноября футбольный клуб “Горки” сыграет последний домашний матч в этом сезоне — против команды “Узда”. Начало матча в 12:00. Последний матч в этом сезоне...
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