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На горецком стадионе сыграют последний раз в этом сезоне

08.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

9 ноября футбольный клуб “Горки” сыграет последний домашний матч в этом сезоне — против команды “Узда”.

Начало матча в 12:00.

 

На горецком стадионе сыграют последний раз в этом сезоне
Фото Михаила Левцова

 

Последний матч в этом сезоне горецкий клуб сыграет 16 ноября с командой из Осиповичей.


 
 
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  9 ноября футбольный клуб “Горки” сыграет последний домашний матч в этом сезоне — против команды “Узда”. Начало матча в 12:00.     Последний матч в этом сезоне...
 
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