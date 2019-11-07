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Доска позора «паркунов»: перекрывают выезд, портят газоны и прикидываются инвалидами

08.11.2019 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Паркунов» в Беларуси хватает — об этом говорят фото, которые читатели практически каждый день присылают в «Доску позора» AUTO.TUT.BY. «Если их не оштрафуют, то пусть хоть стыдно станет на всю страну», — написал нам один из свидетелей неправильной парковки авто.

Водитель этого универсала припарковал свою машину в Минске на Логойском тракте возле дома № 10. Мало того, что авто стоит на значительном расстоянии от бордюра, так еще и перекрывает обзор выезжающим из двора автомобилистам — выбираться на дорогу им пришлось практически вслепую.


Этот белоснежный Jaguar поставили сразу на двух местах на стоянке возле магазина «Виталюр» на улице Некрасова в столице. «Водитель совсем не толстый человек и даже девушка у него есть», — сообщил читатель под фото. Возможно это и есть причина такой парковки: автомобилист хотел нараспашку открыть дверь для своей спутницы?


Какой-то водитель поставил машину возле жилого дома и перегородил проход для пешеходов. При том, читатель сообщил, что до стоянки около 200 метров.

В Могилеве на улице Тимирязевской, 36 Peugeot перекрыл выезд другим автомобилям. Похоже, что водитель «француза» делает это регулярно, потому что на заднюю дверь предусмотрительно налепил: «Ты прости если че». Автомобилист на Toyota Yaris не мог выехать ни с одной ни с другой стороны. Разблокировки пришлось ждать 20 минут.


Еще один водитель не мучался в поисках свободного парковочного места — он поставил авто возле дома 78 на улице Матусевича в Минске так, чтобы ему было удобно. Ему удобно и ничего, что мешает пешеходам.

Этот красивый автомобиль стоял возле подъезда дома № 4 на улице Актёров Еременко в Витебске. «Совести совсем нет», — констатирует читатель.


На газоне возле 74 детского садика на улице Воронянского в Минске водители постоянно ставят автомобили.


Ну и как же без нарушителей знака о том, что парковка только для инвалидов. При свободной стоянке возле ТЦ «Авеню» в Могилеве BMW поставили именно на место с табличкой. «Неуважение!», — возмущается очевидец нарушения.


Давайте воспитывать и приучать к порядку водителей вместе: присылайте фото нарушителей правил парковки к нам на Доску позора. Не забывайте указывать в каком городе и на какой улице вы заметили «паркуна».

Напоминаем, также, что у нас есть сервис Ямы Беларуси, куда можно прислать фото дорог, которым требуется ремонт, но дорожные и коммунальные службы об этом забыли.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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«Если их не оштрафуют, то пусть хоть стыдно станет на всю страну», - написал нам один из свидетелей неправильной парковки авто.
 
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