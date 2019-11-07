Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 07.11.2019 до 6-00 08.11.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в Березовском и Ивановском районах). Огнем повреждены 2 строения.





07.11.2019 в г. Береза по ул. Советской произошел пожар в хозяйственном строении, принадлежащем гражданке 1969 г.р. Огнем уничтожены кровля и перекрытие, повреждены имущество, стены. Причина пожара устанавливается.

07.11.2019 в д. Горбаха Ивановского района произошел пожар в хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1982 г.р. Огнем уничтожены кровля и имущество в строении. Причина пожара устанавливается.