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На территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара
08.11.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 6-00 07.11.2019 до 6-00 08.11.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в Березовском и Ивановском районах). Огнем повреждены 2 строения.
07.11.2019 в г. Береза по ул. Советской произошел
07.11.2019 в д. Горбаха Ивановского района произошел пожар в хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1982 г.р. Огнем уничтожены кровля и имущество в строении. Причина пожара устанавливается.
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С 6-00 07.11.2019 до 6-00 08.11.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в Березовском и Ивановском районах). Огнем повреждены 2 строения. 07.11.2019 в г....
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