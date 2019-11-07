В Бресте определили лучшего диспетчера МЧС области

Источник материала: Виртуальный Брест

Второй, областной этап конкурса «Лучший диспетчер подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» прошел в Бресте. В нем приняли участие победители первого этапа, проходившего в горрайотделах по ЧС.





Конкурс проводится в целях совершенствования профессионального мастерства, повышения уровня знаний и практических навыков, а также поощрения лучших диспетчеров подразделений по чрезвычайным ситуациям Брестского областного гарнизона МЧС , достигших высоких показателей в служебной деятельности. Каждый из участников стремился проявить максимум возможностей на каждом из четырех непростых этапов.





На первом этапе диспетчеры проходили тестирование: решали задание из 40 вопросов по знанию нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность.

На этапе № 2 приходилось решать задачи, связанные с организацией тушения пожаров в зданиях и сооружениях, ликвидацией ЧС с выбросом аммиака, дорожно-транспортных происшествий. Диспетчеры демонстрировали умение высылать необходимые силы и средства, умение работать со средствами связи, компьютерной техникой, программным обеспечением.





На третьем этапе каждому из диспетчеров Центра оперативного управления довелось оказывать консультативную практическую помощь гражданам при возникновении чрезвычайных ситуаций, сталкиваясь с самыми необычными происшествиями и проявлениями эмоций очевидцев.

Завершающим этапом стал своеобразный экзамен на умение общаться с иностранцами, а точнее – прием сообщений от граждан на английском языке и умение оказать им консультативную помощь.

В результате по сумме занятых мест был определен лучший диспетчер МЧС Брестской области. Им стал представитель Барановичского ГРОЧС Вячеслав Пивовар.

Второе место в конкурсе занял Андрей Прокопчук из Брестского ГОЧС. Третьим стал диспетчер Ивановского РОЧС Андрей Терешкович.