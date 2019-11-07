Акция «Не прожигай свою жизнь» пройдет на Кировщине в ноябре

Источник материала: Кировец





С 11 по 30 ноября текущего года будет проводиться республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении. Об этом сообщил старший инспектор СПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский. Цель акции – привлечение внимания общественности к проблеме гибели людей на пожаре вследствие неосторожного обращения с огнем при курении.

Акция будет проходить в 4 этапа:

1-й этап – 11-13 ноября ‑ акция будет проводится в общественном транспорте, на остановках общественного транспорта и автостанции г.Кировска;

2-й этап – 14-21 ноября – акция проводится на промышленных предприятиях, организациях и санаториях;

3-й этап – 22-28 ноября – акция проводится в учреждениях образования;

4-й этап – 29-30 ноября ‑ акция проводится в местах массового пребывания людей.

Акцию будет проводить информационно-пропагандистская группа, состоящая из работников районного отдела по ЧС и активистов Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, которые будут информировать жителей района об опасности при обращении с огнем, курения в постели, а также распространять наглядно-изобразительную продукцию.