Торчат, выглядывают, вписываются. Топ-5 самых новых зданий, которые меняют ландшафт центра Минска

Источник материала: Tut.by

Минск активно не только застраивается, но и уплотняется. Особенно это актуально для центра города, где самая дорогая земля. Как следствие — изменение сформировавшегося ранее архитектурного ландшафта. И если в одних случаях новострои органично вписываются в существующую застройку, то в других — они торчат, выглядывают и давят на соседние здания. Мы выбрали топ-5 строящихся или только построенных в центре Минска зданий, которые меняют ландшафт.





Здание метрополитена

Семиэтажное административное здание метрополитена строится на пустыре в границах административного корпуса метрополитена, территории Белгосуниверситета и бывшего загса.

Да, пустырь этот давно казался лакомым местом для застройки, но мало кто ожидал, что тут разрешат разместить такое здание, которое будет заметно даже с площади Независимости. И вот сегодня новострой уже «выглядывает» из-за строгого административного корпуса метро.





Новый инженерный корпус будет предназначен для обслуживания 3-й и 4-й линий. В нем предполагается разместить и службу охраны подземки. Нормативный срок строительства — 23 месяца, а это значит, что достроить его должны в первой половине 2020 года.

Бизнес-центр на Октябрьской

Строительство многофункционального комплекса на месте бывшего музея Великой Отечественной началось весной 2018 года. Проект реализует компания «Белинте-Роба», входящая в «Дана Холдингс», которая строит «Минск Мир» и «Маяк Минска». Здание должны сдать уже в этом году, и там разместятся офисы, кафе, ресторан и парковка.

Чаще всего комплекс фотографируют со стороны проспекта, но его можно увидеть и из других точек в городе. Например, вот так оно меняет архитектурный ландшафт, если смотреть со стороны Немиги.





Напомним, проект критиковали за размеры здания и выбранный стиль. В «Дана Холдингс» же говорили, что архитектурный облик здания призван связать два периода развития Минска на Октябрьской площади.

Здание «Белэнерго»

Сооружение находится на улице Шорной, 17, где раньше был неработающий детский сад. Строительство на этом месте здания для размещения аппарата «Белэнерго» началось в августе 2016 года, и его уже достроили.

Получилось так, что со стороны улицы Немига виден не лицевой, а задний фасад этого сооружения коричневого цвета. Как видим, ландшафт получается уже другой.





Здание занимает площадь 7 тысяч «квадратов». В целом проект оценивался в 9 миллионов долларов. Эта сумма учитывает не только строительные работы, но и все остальные расходы, включая закупку нового оборудования.

Комплекс «Имперский»

Напротив совминовских гаражей на улице Клары Цеткин строится многофункциональный комплекс «Имперский». Он будет включать в себя офисную часть, фитнес-центр и апарт-отель. Его планируют сдать в 2020 году.

Но уже сегодня со стороны площади Богушевича видна возвышающаяся бетонная глыба. Здание не только меняет ландшафт, но и конкурирует с жилым комплексом «Парус» за звание доминанты в этом месте.





Комплекс «Имперский» строит компания «Марконстрой», которая, например, создала элитный жилой комплекс «Залаты маентак».

Здание за «Победой»

Летом 2019 года достроили многофункциональный комплекс за кинотеатром «Победа», работы на котором велись с 2012 года. В здании планируют разместить апарт-отель, кафе, а также офис Белорусской федерации горнолыжного спорта и сноуборда.

Архитектура этого здания вопросов не вызывает, но оно, опять же, меняет сложившийся ландшафт. Выглядывающее сооружение видно с разных сторон.





Застройщиком комплекса выступало ООО «Скиспортинвест», учрежденное компанией с эстонским капиталом (80%) и федерацией горнолыжного спорта (20%). В 2017 году фирма с эстонским капиталом в числе прочих была связана с компанией «АЛС-Инвест» бизнесмена Алексея Савчука, который занимает 38 место в рейтинге самых влиятельных предпринимателей Беларуси и контролирует «Молочные горки».