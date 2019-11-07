Заико: Александр Григорьевич, должность придворного врача надо убрать!









После того, как Польша приняла решение относительно признания дипломов белорусских врачей, эксперты в один голос заговорили об опасной тенденции. Однако их сомнения развеял глава Беларуси, посоветовав «не напрягается» из-за отъезда медиков.





На это известный экономист, руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико посоветовал белорусскому лидеру начать с себя.





— Вас, Александр Григорьевич, все время фотографируют с какими-то девушками-врачами. И меня всегда радовало, что женщины-врачи при вас, — обратился к президенту экономист во время беседы на Примусе. — Тут я как мужчина с вами солидарен. И знаю, что после той солидарности даже дети иногда появляются. Но нужно начинать с себя и должность придворного врача убрать. Да и зачем вам врач? Здоровье великолепное, силы есть, все остальное тоже.





Между тем, по мнению эксперта, не все имеют такие возможности. А медицина в нашей стране уже давно стал платной.





— Я вот лично пришел в поликлинику, мне надо было УЗИ сердца делать и разные анализы сдать, и на меня смотрят девушки томными глазами и говорят: плати! Поэтому могу сказать на основании своего личного опыта: человек 40+ в нашей стране - это уже ненужный балласт, — считает Леонид Заико.









По мнению экономиста, проблема даже не в том, что врачи уезжают из страны, а в самом подходе.





— Сейчас человечество переходит к той фазе, когда доминирующим фактором развития страны является человеческий капитал, — отмечает Леонид Заико. — И те, кто это понял, тот окажется в выигрыше. Так всегда делали американцы, когда самых умных ученых переманивали к себе. Хотя, слово «переманивали» не совсем верно, они просто создавали условия, для того, чтобы там жить. А в стране дураков не нужны умные люди. Ей нужны дураки в квадрате. Приятно жить среди таких же. Поэтому и радостные все.





Эксперт уверен, что Беларусь, не имея природных и других ресурсов, может развиваться только за счет интеллекта.





— И надо делать все, чтобы этот интеллект развивался, создавать ему условия. Но способна ли власть это понять? — задается вопросом экономист. — А так им остается, включать дурачка. Хотя, они, по-моему, эту кнопку и не выключали.