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Шестеро активистов Куропатской вахты готовят жалобы в прокуратуру

08.11.2019 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Есть ли шансы на объективное расследование?

Шестеро активистов Куропатской вахты, на которых в воскресенье напали силовики, будут добиваться расследования дела, пишет belsat.eu Они подготовили соответствующие жалобы в правоохранительные органы и прокуратуру. 

Как говорят защитники Куропат, они собирались раздавать информационные листовки посетителям ресторана «Поедем поедим», однако эта попытка закончилась задержанием и избиением шестерых участников.


Все пострадавшие получили физические травмы, которые зафиксировали медики. Но в итоге четверых – Дениса и Максима Урбановичей, Виталия Тригубова и Валерия Рябцева – суд дополнительно обвинил в хулиганстве и наказал штрафами. А кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича избирательная комиссия лишила регистрации.

Заявления с требованием расследовать факты неправомерного поведения напавших пострадавшие защитники Куропат подготовили также в прокуратуру, Следственный комитет и милицию.
 
 
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