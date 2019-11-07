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Фотофакт: В Минске проходит чемпионат Европы по муай-тай

08.11.2019 09:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпионат Европы по муай-тай проходит в минском Дворце спорта.



Нашу страну представляют 90 бойцов в категориях: взрослые (мужчины и женщины), юниоры и юниорки (12–13, 14–15, 16–17 лет). В чемпионате Европы выступят более 500 участников из 26 стран.

Фото: Оксаны Манчук 
 
 
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Чемпионат Европы по муай-тай проходит в минском Дворце спорта.
 
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