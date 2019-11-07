Брестская область выбрала в Совет Республики своих представителей

Источник материала: Навiны Камянеччыны

На заседании депутаты Советов базового уровня Брестской области 7 ноября избрали своих представителей в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва. Кандидатами выдвигались 8 человек. Все они получили поддержку абсолютного большинства депутатов городских и районных Советов. Всего в заседании участвовали 496 народных избранников. Каждый из претендентов в Совет Республики получил путем тайного голосования от 490-а до 493 голосов депутатов.

Таким образом, в совет республики от Брестской области избраны: главврач областной больницы доктор медицинских наук, профессор Александр Карпицкий, действующий член Совета Республики директор ОАО «Птицефабрика «Дружба» Барановичского района Василий Маркевич, председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий, председатель областного Совета депутатов Юрий Наркевич, руководитель областной коллегии адвокатов Тамара Шатликова. В верхнюю палату парламента также избраны председатель Жабинковского райсовета Анатолий Шолтанюк, директор ОАО «Парохонское» Валерий Хроленко, заведующая нотариальной конторой Пинска Ирина Сачковская.

БЕЛТА.