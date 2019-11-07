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«В первый раз приходят и боятся». 13-летний мальчик работает барбером
Источник материала: СТВ
Как юный Артем стал парикмахером, узнали в программе
Артем, ты хочешь стать просто парикмахером или барбером?
Артем Аврейцевич, участник международного фестиваля красоты «Роза ветров»:
Ты уже кому-то пробовал стричь бороду?
Артем Аврейцевич:
И тебе доверяют мужчины?
Артем Аврейцевич:
Как ты решил выбрать такую профессию?
Артем Аврейцевич:
Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов:
Парикмахеры из шести стран соревнуются в Минске: почему стоит сходить на фестиваль «Роза ветров»
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Как юный Артем стал парикмахером, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Артем, ты хочешь стать просто парикмахером или барбером? Артем Аврейцевич,...
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