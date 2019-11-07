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«В первый раз приходят и боятся». 13-летний мальчик работает барбером

08.11.2019 11:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как юный Артем стал парикмахером, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Артем, ты хочешь стать просто парикмахером или барбером?

Артем Аврейцевич, участник международного фестиваля красоты «Роза ветров»:
Барбером.

Ты уже кому-то пробовал стричь бороду?

Артем Аврейцевич:
Да.

И тебе доверяют мужчины?

Артем Аврейцевич:
Сначала нет, в первый раз приходят и боятся, а потом уже приходят и доверяют.

«В первый раз приходят и боятся». 13-летний мальчик работает барбером

Как ты решил выбрать такую профессию?

Артем Аврейцевич:
Мне понравилось, как меня постригли и моя мама попросила, чтобы я посмотрел, как он работает. Мне понравилось еще сильнее, мне купили инструмент и потом я постриг младшего брата с мастером. Стояли и стригли.

Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов:
У него уже есть и скорость, и техника. Наши чемпионы помогают. Он ездит тренироваться к лучшим нашим специалистам, поэтому я думаю, он вырастет очень хорошим мастером.

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Люди в материале: Артем Аврейцевич, Вероника Квятковская
 
Теги: Минск
 
 
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Как юный Артем стал парикмахером, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Артем, ты хочешь стать просто парикмахером или барбером? Артем Аврейцевич,...
 
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