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Обязательно ли носить шапку зимой? Мнение парикмахера
Источник материала: СТВ
Обязательно ли нужно носить шапку зимой, узнали в программе
Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов:
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Обязательно ли нужно носить шапку зимой, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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