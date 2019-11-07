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Обязательно ли носить шапку зимой? Мнение парикмахера

08.11.2019 11:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Обязательно ли нужно носить шапку зимой, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов:
С детства где-то у нас откладывается, что, да, шапку нужно надевать, потому что так сказала мама. На самом деле, сейчас очень много препаратов, которые защищают наши волосы от воздействия холода, от того, чтобы кончики волос не перемерзали. Все зависит от работы, от стиля жизни, когда человек долгое время находится на улице, естественно, волосы нужны защищать.

Обязательно ли носить шапку зимой? Мнение парикмахера

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Люди в материале: Вероника Квятковская
 
Теги: Минск
 
 
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Обязательно ли нужно носить шапку зимой, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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