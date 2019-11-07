ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Похожи? Показываем дочь актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла Лею Органу в «Звёздных войнах»

08.11.2019 10:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Пребывает ли в вас Сила? Направляет ли она вас? Вряд ли, ведь Сила была придумана для фантастической вселенной «Звёздных войн». Хотя вполне себе существует нетеистическое религиозное движение под названием «Джедаизм», число последователей которого колеблется от 250 тысяч до 500 тысяч. 

Но сейчас не об этом. Яркую роль в 4-6 эпизодах занимает Лея Органа, которая также появилась в седьмом и восьмом эпизодах. Принцессу Лею сыграла американская актриса Кэрри Фишер. Благодаря этой роли Фишер мгновенно стала популярна, а фанаты киноэпопеи буквально влюбились в неё. 

Теперь актёрскую династию продолжает дочь Кэрри – Билли Лурд. Кстати, она появилась в новой трилогии в качестве лейтенанта Кайдел Ко Конникс. Однако если вы упустили этот момент, поскольку забыли, как выглядит Лурд, предлагаем вам взглянуть на несколько её совместных снимков с Фишер. 

Во Франции сражения на световых мечах из фильма «Звёздные войны» признали официальным видом спорта 

Похожи? Показываем дочь актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла Лею Органу в «Звёздных войнах»Фото: instagram.com/praisethelourd 

Похожи? Показываем дочь актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла Лею Органу в «Звёздных войнах»
Фото: instagram.com/praisethelourd 

Похожи? Показываем дочь актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла Лею Органу в «Звёздных войнах»
Фото: instagram.com/praisethelourd 

Похожи? Показываем дочь актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла Лею Органу в «Звёздных войнах»
Фото: instagram.com/praisethelourd 

Похожи? Показываем дочь актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла Лею Органу в «Звёздных войнах»
Фото: instagram.com/praisethelourd 

Похожи? Показываем дочь актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла Лею Органу в «Звёздных войнах»
Фото: instagram.com/praisethelourd 

Похожи? Показываем дочь актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла Лею Органу в «Звёздных войнах»
Фото: instagram.com/praisethelourd 

Люди в материале: Кэрри Фишер, Лея Органа, Билли Лурд
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пребывает ли в вас Сила? Направляет ли она вас? Вряд ли, ведь Сила была придумана для фантастической вселенной «Звёздных войн». Хотя вполне себе существует...
 
Новости дня
Новости разные
 
Четыре секции чугунной ограды с гражданского кладбища похитил житель г.п. Уваровичи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика