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На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось её фото с супругом
Источник материала: СТВ
Новости России. Российская актриса Анастасия Заворотнюк поделилась с подписчиками снимком, на котором она запечатлена вместе с мужем Петром Чернышёвым. Не исключено, что фотография архивная.
Ранее стало известно, что фигурист впервые за долгое время принял участие в ледовом мюзикле вместе с Татьяной Навкой. Позже фигуристка сказала, что Пётр уже готов к работе.
«От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и тёплого зрительского приёма!», –
В прошлом месяце близкие Анастасии подтвердили информацию о болезни актрисы и опровергли ряд слухов.
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Новости России. Российская актриса Анастасия Заворотнюк поделилась с подписчиками снимком, на котором она запечатлена вместе с мужем Петром Чернышёвым. Не...
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