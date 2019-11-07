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На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось её фото с супругом

08.11.2019 10:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российская актриса Анастасия Заворотнюк поделилась с подписчиками снимком, на котором она запечатлена вместе с мужем Петром Чернышёвым. Не исключено, что фотография архивная. 

Ранее стало известно, что фигурист впервые за долгое время принял участие в ледовом мюзикле вместе с Татьяной Навкой. Позже фигуристка сказала, что Пётр уже готов к работе. 

На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось её фото с супругом
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk 

«От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и тёплого зрительского приёма!», – написала Заворотнюк накануне выступления Чернышёва. 

В прошлом месяце близкие Анастасии подтвердили информацию о болезни актрисы и опровергли ряд слухов. 

«Она не находилась в коме, не была подключена к аппарату ИВЛ» (подробности здесь). 

Люди в материале: Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев, Татьяна Навка
 
 
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Новости России. Российская актриса Анастасия Заворотнюк поделилась с подписчиками снимком, на котором она запечатлена вместе с мужем Петром Чернышёвым. Не...
 
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