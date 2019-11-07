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В Витебске женщину из горевшей квартиры вынес сосед

08.11.2019 09:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 ноября примерно в полшестого вечера в Витебске по проспекту Фрунзе горела квартира на седьмом этаже девятиэтажки. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, в помещении находилась 40-летняя владелица жилплощади. До прибытия спасателей женщину вынес в безопасное место её 44-летний сосед. 

В Витебске женщину из горевшей квартиры вынес сосед
Фото: Витебское ОУМЧС 

Прибывшая бригада медиков осмотрела гражданку, после чего она была госпитализирована с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». 

В Витебске женщину из горевшей квартиры вынес сосед
Фото: Витебское ОУМЧС 

Пожар потушен. Огнём повреждена стиральная машина, закопчены стены. Причина загорания выясняется. 

На прошлой неделе в Гомеле горел одноэтажный двухквартирный дом.

Из горевшего помещения пострадавшего через окно вытащил сосед – подробнее здесь

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 7 ноября примерно в полшестого вечера в Витебске по проспекту Фрунзе горела квартира на седьмом этаже девятиэтажки.  По сведениям Витебского...
 
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