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В Витебске женщину из горевшей квартиры вынес сосед
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 ноября примерно в полшестого вечера в Витебске по проспекту Фрунзе горела квартира на седьмом этаже девятиэтажки.
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Прибывшая бригада медиков осмотрела гражданку, после чего она была госпитализирована с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Пожар потушен. Огнём повреждена стиральная машина, закопчены стены. Причина загорания выясняется.
На прошлой неделе в Гомеле горел одноэтажный двухквартирный дом.
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Новости Беларуси. 7 ноября примерно в полшестого вечера в Витебске по проспекту Фрунзе горела квартира на седьмом этаже девятиэтажки. По сведениям Витебского...
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