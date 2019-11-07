От Малахова до Бузовой. Сколько зарабатывают российские телеведущие

Источник материала: Аргументы и факты

Например, когда в 2013 году у Владимира Познера случился конфликт с Государственной думой и депутаты потребовали, чтобы Первый канал сообщил им, сколько получает телеведущий, они получили весьма обтекаемый ответ: Познер не является штатным сотрудником, а его программу канал покупает по договору, устраивающему обе стороны. Но иногда примерные суммы заработков становятся известны: например, когда кто-то проговаривается или же когда журнал Forbes публикует свои рейтинги доходов российских знаменитостей.

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Андрей Малахов

Телеведущий много лет проработал на Первом канале в популярных передачах вроде «Большой стирки», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», а в 2017 году перешел на «Россию-1», где продолжил вести ток-шоу на острые темы. Малахов рассказал о своей зарплате в выходящем на YouTube шоу еще одной известной телеведущей: Ксении Собчак. По его словам, на Первом канале ему платили $50 000 в месяц. На «России-1» он получает примерно столько же. Что входит в эту сумму, ведущий не раскрыл, но признался, что Владимир Познер и Иван Ургант получали больше, чем он.

В списке российского Forbes за 2018 год Малахов занял 24 место с доходом $1,3 млн. В эту сумму входят, правда, и доходы от еженедельника StarHit, в котором он работает главным редактором. Отметим, что рейтинг издания составляется по совокупности факторов: это и доход, и упоминания персоны в СМИ и соцсетях.

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Ксения Собчак

По данным Forbes, Собчак за 2018 год заработала $1,4 млн, но какую долю в этой сумме составляет доход именно от работы телеведущей, неизвестно. У неё есть собственные шоу (например, то, в котором Малахов раскрыл свою зарплату), она популярная ведущая корпоративных мероприятий, у неё есть контракты на рекламу с крупными компаниями: Bosco di Ciliegi, «Л’Этуаль» и другими. Кроме того, Собчак не раз снималась в кино, а не так давно сыграла в спектакле Театра наций «Женитьба».

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Владимир Познер

В давнем конфликте между Познером и депутатами Госдумы народных избранников больше всего возмутило то, что у телеведущего было иностранное гражданство (он гражданин Франции). Любопытно, что депутатам даже не нужно было делать запрос на канал, чтобы узнать зарплату ведущего: в 2012 году Познер попал в рейтинг российского Forbes с годовым доходом в скромные $0,7 млн. По некоторым данным, тогда его заработок за шоу «Познер» составлял около $35 тыс. Если верить Малахову, то в 2017 году эта сумма значительно выросла.

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Иван Ургант

Еще один популярный ведущий Первого канала и регулярный участник рейтинга российского Forbes. В 2018 году Ургант занял в годовом списке 5 место, а его доход составил $8,5 млн. Сколько из них приходится на долю шоу «Вечерний Ургант», неизвестно, при этом телеведущий весьма востребован на корпоративных мероприятиях. Кроме того, у него рекламные контракты с большими компаниями, которые, судя по всему, тоже приносят неплохие деньги.

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