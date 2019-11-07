Россельхознадзор снял запрет на продукцию белорусских предприятий

Источник материала: Аргументы и факты

Речь идёт о предприятиях:

филиал «Лепельский молочноконсервный комбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат»;

ПУП «Калинковичский молочный комбинат»;

ПУП «Миорский мясокомбинат»;

ОАО «1-ая Минская птицефабрика».