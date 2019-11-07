Россельхознадзор снял запрет на продукцию белорусских предприятий

Речь идёт о предприятиях:
- филиал «Лепельский молочноконсервный комбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат»;
- ПУП «Калинковичский молочный комбинат»;
- ПУП «Миорский мясокомбинат»;
- ОАО «1-ая Минская птицефабрика».
Такое решение Россельхознадзор принял на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также в соответствии с «Дорожной картой» двустороннего сотрудничества по процедуре взаимного снятия ограничительных мер по поставкам продукции животноводства.