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Россельхознадзор снял запрет на продукцию белорусских предприятий

08.11.2019 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Россельхознадзор снял запрет на продукцию белорусских предприятий
Фото из открытых источников

Речь идёт о предприятиях:

  • филиал «Лепельский молочноконсервный комбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат»;
  • ПУП «Калинковичский молочный комбинат»;
  • ПУП «Миорский мясокомбинат»;
  • ОАО «1-ая Минская птицефабрика».

Такое решение Россельхознадзор принял на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также в соответствии с «Дорожной картой» двустороннего сотрудничества по процедуре взаимного снятия ограничительных мер по поставкам продукции животноводства. 

Россельхознадзор снял запрет на продукцию белорусских предприятий
Россельхознадзор снял ограничения с двух белорусских предприятий
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с 9 ноября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки продукции, производимой...
 
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