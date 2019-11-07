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Вау! Молодежь собрала под Dana Mall сходку против закона «об отсрочках»
Источник материала: KYKY>
Беларская повестка слегка подзабыла про закон «об отсрочках», который откровенно мешает молодым людям получать высшее образование, – значит, пора напомнить! Вчера, 7 ноября, у минского торгового центра Dana Mall прошел пикет против реформ в армии. Ее организовал Алексей Лазарев, который также баллотируется в беларуский парламент, но в силу возраста рискует отправиться в армию сразу после выборов.
Кампания проходит под эгидой хэштега #учебаважнее. Как
Кроме того,
В течение акции ребята приводили результаты социсследований, по данным которых основными причинами отказа от службы в армии становятся дедовщина и отсутствие настоящей воинской подготовки. Для того, чтобы армия стала привлекательней, активисты предлагают ввести регулярные увольнения на выходные, разрешить пользоваться ноутбуками и смартфонами в свободное время, формировать беларускоязычные подразделения, установить камеры в казармах, направлять в воинские части независимых правозащитников, вернуть отсрочки для продолжения образования и шире информировать о возможностях службы.
Напомним, 10 августа вступил в силу закон «об отсрочках». О том, как он работает, мы подробно рассказывали: прочитайте об этом по
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