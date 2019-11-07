Вау! Молодежь собрала под Dana Mall сходку против закона «об отсрочках»

Источник материала: KYKY

Беларская повестка слегка подзабыла про закон «об отсрочках», который откровенно мешает молодым людям получать высшее образование, – значит, пора напомнить! Вчера, 7 ноября, у минского торгового центра Dana Mall прошел пикет против реформ в армии. Ее организовал Алексей Лазарев, который также баллотируется в беларуский парламент, но в силу возраста рискует отправиться в армию сразу после выборов.

Кампания проходит под эгидой хэштега #учебаважнее. Как уточняет «Белсат», особенностью пикета стал перфоманс, при котором политический активист и парикмахер Павел Виноградов побрил Лазарева прямо на улице. «Перед тем, как я начал стричь Лешу, он говорил о том, что стричься в армии абсолютно необязательно, но все почему-то в военных частях делают это в отношении новобранцев», – прокомментировал журналистам свое участие Виноградов.

Кроме того, пишет «Еврорадио», в ходе пикета ребята покрасили траву в зеленый цвет. Они считают, что забирать в армию потенциальных аспирантов – это все равно, что топить печку деньгами.

В течение акции ребята приводили результаты социсследований, по данным которых основными причинами отказа от службы в армии становятся дедовщина и отсутствие настоящей воинской подготовки. Для того, чтобы армия стала привлекательней, активисты предлагают ввести регулярные увольнения на выходные, разрешить пользоваться ноутбуками и смартфонами в свободное время, формировать беларускоязычные подразделения, установить камеры в казармах, направлять в воинские части независимых правозащитников, вернуть отсрочки для продолжения образования и шире информировать о возможностях службы.

Напомним, 10 августа вступил в силу закон «об отсрочках». О том, как он работает, мы подробно рассказывали: прочитайте об этом по ссылке .