ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Забитое и тёмное поколение». Почему соцсети возненавидели всех, кто пришёл за бесплатными бургерами от Тимати

08.11.2019 10:24 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера, 7 ноября, в Минск приехал рэпер Тимати – вероятно, вы видели его в новостях как рекордсмена русскоязычного сегмента YouTube, клип на прокремлевскую песню которого набрал рекордный миллион дизлайков. Артист оказался в Беларуси не случайно, а дабы привлечь внимание неискушенного зрителя к запуску новой точки сети ресторанов Black Star Burger. Как Тимати выбирает, куда ехать, а куда нет, неясно: известно, что открытия бургерных в Ереване или Благовещенске прошли без его участия, что, судя по репортажам местных изданий, вызвало вопросы у жителей.

Тем не менее, в Минске народу собралось несколько тысяч, а в толпе журналисты заметили даже министра иностранных дел Владимира Макея. Мы изучили реакцию соцсетей – и показываем, как на раздачу бесплатной еды отреагировала общественность (спойлер: примерно так же, как на закрытую вечеринку H&M).

Новости дня
Новости разные
 
На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось её фото с супругом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика