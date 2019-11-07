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«Забитое и тёмное поколение». Почему соцсети возненавидели всех, кто пришёл за бесплатными бургерами от Тимати
Источник материала: KYKY>
Вчера, 7 ноября, в Минск приехал рэпер Тимати – вероятно, вы видели его в новостях как рекордсмена русскоязычного сегмента YouTube, клип на прокремлевскую песню которого набрал рекордный миллион дизлайков. Артист оказался в Беларуси не случайно, а дабы привлечь внимание неискушенного зрителя к запуску новой точки сети ресторанов Black Star Burger. Как Тимати выбирает, куда ехать, а куда нет, неясно: известно, что открытия бургерных в
Тем не менее, в Минске народу собралось несколько тысяч, а в толпе журналисты заметили даже министра иностранных дел Владимира Макея. Мы изучили реакцию соцсетей – и показываем, как на раздачу бесплатной еды отреагировала общественность (спойлер: примерно так же, как на закрытую вечеринку H&M).
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