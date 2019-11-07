«Забитое и тёмное поколение». Почему соцсети возненавидели всех, кто пришёл за бесплатными бургерами от Тимати

Источник материала: KYKY

Вчера, 7 ноября, в Минск приехал рэпер Тимати – вероятно, вы видели его в новостях как рекордсмена русскоязычного сегмента YouTube, клип на прокремлевскую песню которого набрал рекордный миллион дизлайков. Артист оказался в Беларуси не случайно, а дабы привлечь внимание неискушенного зрителя к запуску новой точки сети ресторанов Black Star Burger. Как Тимати выбирает, куда ехать, а куда нет, неясно: известно, что открытия бургерных в Ереване или Благовещенске прошли без его участия, что, судя по репортажам местных изданий, вызвало вопросы у жителей.

Тем не менее, в Минске народу собралось несколько тысяч, а в толпе журналисты заметили даже министра иностранных дел Владимира Макея. Мы изучили реакцию соцсетей – и показываем, как на раздачу бесплатной еды отреагировала общественность (спойлер: примерно так же, как на закрытую вечеринку H&M).

Раздача бургеров от Тимати в Минске. pic.twitter.com/TgHCeNpR8z — Maxim Pushkin (@mc_maxim) November 7, 2019

Хоть не с лопаты pic.twitter.com/dc9ja65A3f — РБ головного мозга (@belamova) November 7, 2019

В защиту лопаты могу сказать, что она так не шкварилась, как Тимати.

Так, что не ясно, что хуже, с лопаты или его рук. — Misha Gypsynkov (@mambakla) November 7, 2019

Я понимаю там Фейса или Моргенштерна слушать, хайпят что надо, но Тимати — это же лютый, да ещё и политический зашквар. Прям разочарование в молодежи! https://t.co/7RhEhxyP1x — Pavel (@Devyatov) November 7, 2019

А эти бургеры от татарского рэпера, они с чем...с мраморной говядиной приготовленной девственницами при свете луны? Иначе как объяснить эти очереди ценителей круглых бутербродов. — Snegg (@AlexSnegg) November 7, 2019