Нет жены — и не надо. Кто из звезд засиделся в холостяках

Источник материала: Аргументы и факты

37-летний Дима Билан недавно заявил в интервью, что не собирается жениться и вообще не признает институт брака. Известных мужчин, которые разделяют взгляды артиста, на нашей эстраде и вне ее довольно много, по крайней мере, если судить по их семейному положению. Кто из звезд, несмотря на солидный возраст, до сих пор обходит ЗАГС стороной, рассказывают "АиФ"

Тимур Батрутдинов, 41 год

Тимур хоть и холостяк со стажем, но поиски будущей жены ведет уже несколько лет. Ради этой благой цели резидент Comedy Club даже прибегал к помощи свах всея Руси в лице Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой, которые пытались устроить его личную жизнь в программе «Давай поженимся». Но безуспешно. Несмотря на неудачный опыт, в 2015 году Батрутдинов появился в проекте «Холостяк», где за сердце молодого человека боролись целых 25 девушек! В последней серии Тимур даже выбрал из всех претенденток ту единственную, на которой собирался жениться: Дарью Канануху. Правда, как только съемки шоу подошли к концу, разговоры о предстоящей свадьбе сошли на нет. Более того, финалистка «Холостяка» довольно быстро выскочила замуж за другого мужчину, а Тимур так и остался один-одинешенек. Но прошло всего несколько лет, и Батрутдинов снова взялся за старое. В настоящий момент резидент Comedy Club ищет вторую половинку в новом проекте «План Б». Правила программы мало чем отличаются от «Холостяка», просто на этот раз помощь завидному жениху в поисках второй половины оказывает Ольга Бузова, а он, в свою очередь, помогает певице найти идеального мужчину. Многие полагают, что на этот раз у Тимура есть все шансы раз и навсегда покончить со своей холостяцкой жизнью.



Тимур Батрутдинов. Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина

Дима Билан, 37 лет

С тех пор как у певца якобы была неземная любовь с моделью Еленой Кулецкой, которую многие СМИ называли самым обычным пиаром, мы больше не видели Диму в объятиях какой-нибудь красавицы. А ведь прошло около пяти лет! Вопрос о том, кто скрашивает его одиночество до сих пор остается открытым, личную жизнь артист предпочитает не афишировать и в интервью не скрывает скепсиса по поводу института брака в целом. «Кто это придумал? Всю жизнь люди женятся, а потом они разводятся. И как потом это выглядит? <...> Я против института брака, потому что это придумал человек. Не хочу!» — возмущался артист на программе «Алена, блин», как будто ведущая этого шоу не просто задала ему вопрос, а сама хотела отвести Диму в ЗАГС и стать его законной женой. По всей видимости, в ближайшее время нам не светит увидеть Билана в роли мужа, разве что в каком-нибудь клипе, ведь однажды он уже облачался в строгий костюм и надевал кольцо на палец красавице невесте на съемках видео к песне «Пьяная любовь».

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Сергей Лазарев, 36 лет

Этим летом Сеть взбудоражила новость о том, что 36-летний исполнитель пошел под венец. В интернете даже появились фотография с церемонии бракосочетания, но недолго радовались фанаты певца, мечтающие поскорее женить своего кумира. Оказывается, он просто принял участие в рекламном ролике, по сценарию которого на время стал женихом известной блогерши Ирины Шарк.

Любопытно, что отсутствие законной супруги не помешало Лазареву стать дважды папой. В 2014 году у артиста родился сын Никита, а в 2018 — дочь Анна. Кстати, информацию о пополнении в семье Сергей скрывал довольно долго. О существовании Никиты пресса узнала, когда мальчику было уже два года, об Анне — через год после ее рождения. При этом исполнитель игнорировал вопросы о том, кто же стал мамой детей, что породило массу слухов о его отцовстве. «Даже когда стало известно, что у меня есть сын, нашлись люди, которые сказали, что это не мой сын. Он голубоглазый, а я кареглазый. Говорили, что это не мой ребенок, что я ребенка брата воспитываю, что это ребенок гитариста моего. Что это все пиар», — жаловался артист в интервью Регине Тодоренко. Кстати, впервые о своей дочери Лазарев рассказал не кому-нибудь, а бывшей возлюбленной Лере Кудрявцевой в ее программе «Секрет на миллион». Около четырех лет певца связывали романтические отношения с телеведущей, но до брака дело так и не дошло, более того, многие СМИ вообще сомневаются в том, что эти двое встречались.

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Марат Сафин, 39 лет

Кого только не записывали в возлюбленные Марата Сафина! Оперную диву Аиду Гарифуллину, бывшую жену Романа Абрамовича Дашу Жукову, солистку группы «Блестящие» Настю Осипову и... список можно продолжать бесконечно, но ни одна из этих женщин так и не смогла окольцевать спортсмена. В свои 39 лет он явно не собирается в ЗАГС, о чем откровенно рассказывал в интервью. «У меня нет ни девушки, ни жены. Уже давно. Так случилось. И я пока не хочу, нет желания», — признавался Марат в разговоре с журналистом Sports.ru. При этом теннисист упомянул о том, что находился в «долгих отношениях» и теперь хочет «пожить сам для себя». Возможно, под долгими отношениями он подразумевал именно Аиду Гарифуллину. Влюбленные расстались в 2016 году якобы из-за того, что жили в разных городах: певица — в Вене, Марат — в Москве. Позже Аида встретила другого мужчину и родила от него дочь Оливию. Кстати, по слухам, у Сафина тоже есть ребенок от романа с моделью Валерией Якубовской, однако спортсмен не раз опровергал эту информацию.



Российский теннисист Марат Сафин. Фото: Flickr.com / Alena Rain

Буквально через пару месяцев Марату будет сорок, и к этому возрасту странички его паспорта с информацией о семейном положении и детях по-прежнему пусты. В настоящий момент теннисист живет в компании двух кошек.