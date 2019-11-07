«Наказать Горбачева за злодеяния». Как слесарь в президента СССР стрелял

В 1990 году Советский Союз погрузился в состояние глубокого кризиса. Даже на традиционной манифестации трудящихся в честь 7 ноября на Красной площади было изобилие лозунгов, не славящих мудрую партию, а требующих ее ухода с политической арены.

«Пострадавших нет. Ведется расследование»

Советский лидер Михаил Горбачев, приветствуя людей с трибуны Мавзолея, старался сохранять хладнокровие. Он и не догадывался, что его собственная жизнь в этот момент висела на волоске.

В сообщении ТАСС то, что произошло 7 ноября 1990 года, описывалось сухо: «Во время праздничной демонстрации 7 ноября на Красной площади в районе ГУМа прозвучали выстрелы. Задержан житель Ленинградской области, произведший из обреза охотничьего ружья два выстрела в воздух. Пострадавших нет. Ведется расследование».

В действительности это было самое настоящее покушение, целью которого являлся не только Михаил Горбачев, но и председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов.

Злоумышленника звали Александр Анатольевич Шмонов, и на момент события, ставшего главным в его жизни, ему было 38 лет.

7 ноября 1990 во время демонстрации в Москве Александр Шмонов стрелял из обреза по Мавзолею, но не попал в Горбачева pic.twitter.com/T81uEiSa7N — RED (@_RedScare) November 7, 2015

Политически активный слесарь

Родился Александр Шмонов в Ленинграде, в обычной советской семье. После окончания школы его призвали в Советскую Армию. Отслужив срочную службу, Шмонов устроился слесарем на Ижорский завод. Он женился, в семье родилась дочь. Шмоновы жили в общежитии, но в таких условиях находились в ту пору миллионы людей в СССР.

Правда, в 1970-х на ленинградского рабочего обратили внимание психиатры, заподозрившие у него наличие некоторых отклонений. Однако Шмонов так и не бы поставлен на учет.

Перестройка в Советском Союзе так взволновала людей, что политическими активными стали едва ли не все. Но слесарь Шмонов выделялся даже на этом фоне. Он требовал радикальных перемен, говорил об ответственности советского руководства за ошибки. Поначалу его поведение беспокоило только жену, считавшую, что Александру нужно было больше времени уделять дому, а не политическим процессам.

Шмонов на упреки супруги внимания не обращал. В 1990 году он решил, что должен… убить Горбачева. В вину лидеру страны он поставил трагические события в Тбилиси в апреле 1989 года и в Баку в январе 1990 года, сопровождавшиеся гибелью людей.



Александр Шмонов в дни предвыборной кампании в Колпино (пригород Ленинграда) весной 1990 года. Фото: РИА Новости / М. Шарапов

Ультиматум Политбюро

«Опираясь на анализ литературы, я пришел к выводу, что Горбачев и другие виновны в том, что были убиты невинные люди, которые были убиты за то, что они добивались увеличения свободы в Советском Союзе, — писал впоследствии сам Шмонов. — Я считал, что Горбачев в 1985 году захватил высокую государственную власть в СССР без согласия на это народа СССР… Практика показала, что чем меньше ненаказанных за злодеяния, тем меньше будет осуществлено злодеяний… Исходя из выше- и нижесказанного, я решил наказать Горбачева и Лукьянова за (по моему мнению) злодеяния».

Любопытно, что в марте и в июне 1990 года Шмонов отправлял письма членам и кандидатам в члены Политбюро ЦК КПСС, в которых ставил ультиматум — Горбачев и Лукьянов будут убиты за «злодеяния», если власти не организую референдум по целому ряду вопросов, начиная от всенародных выборов президента и заканчивая введением вольнонаемной армии. В первом письме слесарь требовал выполнить его условия до 1 марта 1991 года, а во втором сократил срок до 1 сентября 1990 года.

На письма с угрозами, судя по всему, не обратили внимания — мало ли городских сумасшедших строчат послания в различные инстанции.

Но сам Шмонов, однако, был настроен серьезно. К ужасу супруги, он потратил 900 советских рублей на покупку немецкого охотничьего ружья. Как уже говорилось, на учете рабочий не состоял, так что с получением разрешения в милиции проблем не возникло.

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С запиской в кармане, с обрезом под пальто

Ружье Шмонов собственноручно превратил в обрез, к которому также изготовил патроны повышенной убойной силы. Он обзавелся гримом, париком, накладными усами и 6 ноября 1990 года приехал в Москву. Около 8 утра 7 ноября ему удалось встроиться в колонну демонстрантов. Злоумышленники нес плакат «Крепись государство!».

Обрез был спрятан под пальто, и поначалу Шмонов не привлек к себе внимания. Он благополучно вышел на Красную площадь, приблизившись к трибуне Мавзолея на расстояние около 50 метров (сам стрелок потом говорил, что находился от Горбачева в 47 метрах).

В кармане его брюк лежала записка: «На случай моей смерти сообщаю, что я хотел попытаться убить президента СССР Горбачёва М. С». Как рассказывал Шмонов, в случае если бы Горбачев был убит первым выстрелом, вторая пуля досталась бы Анатолию Лукьянову.

Он достал обрез и прицелился, но находившийся рядом старший сержант милиции Мыльников успел схватиться за ствол и отвести его в сторону. Прогремевшие выстрелы никому не причинили вреда. Стрелка тут же скрутили подоспевшие сотрудники КГБ.

Эксперты впоследствии заявляли, что шансов попасть в Горбачева у Шмонова было не очень много, так как переделка оружия лишила возможности нормально прицелиться, а под одеждой у Михаила Сергеевича был бронежилет. Впрочем, порой оказывались успешными и куда менее подготовленные покушения.

Психиатрическая клиника вместо колонии

Несостоявшееся убийство Горбачева в обществе обсуждали недолго. События в стране менялись с такой калейдоскопической быстротой, что инцидент на Красной площади 7 ноября 1990 года скоро ушел в тень. Тем более, что у властей не было никакого желания проводить показательный процесс над террористом-неудачником.

Пока следователи выясняли мотивы Шмонова и пытались установить, были ли у него сообщники, от слесаря, забрав дочь, ушла жена.

Сам стрелок отчаянно добивался признания себя вменяемым, но медики придерживались иного мнения. Осенью 1991 года, когда Советский Союз разваливался на глазах, Шмонов из следственного изолятора переехал в специализированную психиатрическую больницу.

В июне 1995 года Шмонова выписали, признав его инвалидом II группы.

Несмотря ни на что, он довольно легко нашел работу и имел очень хорошие доходы — по крайней мере, так он утверждал сам.

В 1998 году Шмонов выпустил книгу «Как и почему я стрелял в главаря тоталитарного государства М. Горбачёва». Правда, по объему она была скорее брошюрой. А что касается содержания… В общем, справедливость диагноза, поставленного врачами, сомнений не вызывала.

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Несостоявшийся депутат и правозащитник

В 1999 году Александр Шмонов пытался баллотироваться в Государственную думу по 206 избирательному округу Санкт-Петербурга, но местный избирком отказал в регистрации, забраковав большинство собранных подписей.

После этого он объявил себя правозащитником, занимающимся защитой прав осужденных, пострадавших от недобровольного психиатрического лечения.

С годами истории, которые Шмонов рассказывает журналистам, становятся все более занимательными. Так, в 2015 году в интервью «Собеседнику» Шмонов поведал, что ходил убивать Горбачева не один, а с подельником, вооруженным пистолетом. Тот якобы в последний момент струсил и убежал.

Александр Шмонов стал человеком, совершившим последнее в советский период покушение на первое лицо государства. Изменить ход истории слесарю не удалось, но он в нее вошел.