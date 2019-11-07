Витебские власти запретили устраивать пикет... Но он уже прошел

Об их проведении сообщали в администрацию Железнодорожного района еще 24 октября, ответ с отказом получили аж 4 ноября.





Пикет под лозунгом «Союз с Россией - это война и бедность» проводился 3 ноября в рамках предвыборной агитации кандидата в депутаты Владимира Арцымана, который выдвигается по Гродненскому-Центральному округу № 51. Подобный пикет с требованием освободить политзаключенных проходил также и 27 октября.





Тогда никаких претензий местные органы власти не высказывали.





Владимир Кийко, доверенное лицо кандидата Арцымана. «Еще в самом начале ко мне подошла женщина, представилась сотрудницей администрации Железнодорожного района Витебска , показала удостоверение и потребовала, чтобы мы прекратили пикет. Сообщила, что мы не имеем права на его проведение, поскольку, дескать, кандидат - из другого города, а значит, мы нарушаем закон о массовых мероприятиях. Но уходить мы отказались», - рассказал витебский активист, доверенное лицо кандидата Арцымана.





По словам Кийко, женщина из администрации пригрозила даже, что вызывает милицию, но не сделала этого. Пообещала, что пришлет официальную бумагу.





На следующий день, 4 ноября, Владимир Кийко действительно получил официальное письмо из администрации. Местные чиновники предложили провести пикет в соответствии с Законом о массовых мероприятиях.





Кийко утверждает, что сообщение о проведении пикетов с указанием времени и места было направлено в администрацию Железнодорожного района еще 24 октября. В сообщении заявитель ссылался на ст. 45-1 Избирательного Кодекса, согласно которому «для организации массового мероприятия кандидат в депутаты, доверенное лицо кандидата направляет уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган, на территории которого планируется его проведение».









На эту самую статью (45-1 ИК) ссылается и администрация, но утверждает, что «агитационные мероприятия проводятся кандидатами в депутаты, их доверенными лицами среди и для избирателей округа».





«Чиновница, которая подходила ко мне на пикете, сказала, что, прежде чем проводить свое мероприятие, я должен заключить договоры с милицией, коммунальщиками и еще с кем-то и только тогда приходить к ним с заявкой на проведение», - поделился подробностями Владимир.





В ответе, присланном Владимиру Кийко из администрации, ничего не говорится о том, что согласно ст. 45 ИК, «местный исполнительный орган обязан не позднее чем на следующий день после получения уведомления довести до сведения заявителя предложение об изменении места проведения массового мероприятия».





То есть администрация Железнодорожного района Витебска, руководствуясь Избирательным Кодексом, должна была прислать свое письмо организаторам пикета еще 25 октября.