В МФВ сообщили о рекордном мировом долге в 188 трлн долларов

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллина Георгиева заявила, что мировой долг - государственный и частный - достиг рекордной отметки в 188 трлн долларов, пишет РБК .

Во время своего выступления на конференции имени Жака Полака Георгиева пояснила, что это составляет 230% мирового ВВП.

Отмечается, что две трети задолженности лежит на частном секторе. Таких показателей не было со времен Второй мировой войны. Госдолг достиг максимума с 1980-х годов.

Георгиева подчеркнула, что идея займов уходит корнями во времена древнего мира, когда люди брали в долг на приобретение семян, а долг возвращали после сбора урожая. По ее словам, банки и кредиторы в современном мире продолжают эту традицию для будущего процветания.

Однако в истории встречались и негативные стороны займов, когда ничем не подкрепленный кредитный бум приводил к мировому финансовому кризису. Георгиева отметила, что нынешний показатель долга угрожает экономической стабильности. В случае резкого ухудшения финансовой ситуации в зоне риска окажутся многие правительства, компании и семьи. В числе потенциальных современных угроз Георгиева назвала торговые войны, неопределенную ситуацию с выходом Великобритании из Евросоюза и геополитические риски.

Для того, чтобы избежать потенциальные проблемы, Георгиева предложила более аккуратно относиться к займам, большую ставку при этом следует делать на инвестиции. А долговая практика должна быть максимально открытой, контролировать ее должны госорганы.

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Напомним, в США долг по ипотеке по итогам второго квартала этого года составил 9,4 триллиона долларов, достигнув исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.