Мини-тред: девушка целует незнакомцев на фоне достопримечательностей

Кристиана Кучи из Косово — начинающая трэвел-блогер, на Instagram которой подписано чуть менее 12 тысяч человек. Также у нее есть Twitter с порядка семью тысячами подписчиков. И 2 ноября девушка запустила на своей страничке мини-тред, который принес ей 458 тысяч лайков, сотни комментариев и репортажи в СМИ — NY Post , Daily Mail и других. Об этом пишет Medialeaks.

Кучи показала фотографию из Парижа, на которой она целуется с каким-то парнем на фоне Эйфелевой башни. На самом деле это не ее бойфренд, а просто случайный знакомый, которого она попросила об одолжении.

I hope this guy i met at the Eiffel Tower and asked for a pic of us kissing so i could pretend i had a romantic time in Paris is doing good. pic.twitter.com/KD4mxMI9NX — kristiana (@KristianaKuqi) November 1, 2019

Надеюсь, у того парня, которого я встретила у Эйфелевой башни и попросила поцеловать меня на фото, чтобы сделать вид, что у меня была романтика в Париже, дела идут хорошо.

Этот парень на фоне Колизея — также незнакомец.

I hope this one from Rome is good too <3 pic.twitter.com/cndQtiq51l — kristiana (@KristianaKuqi) November 1, 2019

Надеюсь, у этого парня из Рима тоже все хорошо.

Она даже делала фото в этом стиле во время пожара на свадьбе.

And the fireman who responded to a fire at a wedding i was at in Kentucky. Hope he’s good too <3 pic.twitter.com/vYWp3z3WIa — kristiana (@KristianaKuqi) November 1, 2019

И у пожарного, который приехал на возгорание на свадьбе в Кентукки, где я тоже была. Надеюсь, у него тоже все хорошо.

Кристиана рассказала Fox News , что надеется — ее публикация вдохновит женщин со всего мира делать то, что им хочется: «Женщинам не стоит отказывать себе в том, чего они желают, потому что они боятся осуждения».

И да, в комментариях нашлись девушки, которые тоже целуют прохожих для фото. «Я сделала то же самое у фонтана Треви», — написала одна из них.