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Мини-тред: девушка целует незнакомцев на фоне достопримечательностей

08.11.2019 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кристиана Кучи из Косово — начинающая трэвел-блогер, на Instagram которой подписано чуть менее 12 тысяч человек. Также у нее есть Twitter с порядка семью тысячами подписчиков. И 2 ноября девушка запустила на своей страничке мини-тред, который принес ей 458 тысяч лайков, сотни комментариев и репортажи в СМИ — NY Post, Daily Mail и других. Об этом пишет Medialeaks.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kristiana Kuqi (@kristianakuqi) 6 Ноя 2019 в 4:47 PST

Кучи показала фотографию из Парижа, на которой она целуется с каким-то парнем на фоне Эйфелевой башни. На самом деле это не ее бойфренд, а просто случайный знакомый, которого она попросила об одолжении.

Надеюсь, у того парня, которого я встретила у Эйфелевой башни и попросила поцеловать меня на фото, чтобы сделать вид, что у меня была романтика в Париже, дела идут хорошо.

Этот парень на фоне Колизея — также незнакомец.

Надеюсь, у этого парня из Рима тоже все хорошо.

Она даже делала фото в этом стиле во время пожара на свадьбе.

И у пожарного, который приехал на возгорание на свадьбе в Кентукки, где я тоже была. Надеюсь, у него тоже все хорошо.

Кристиана рассказала Fox News, что надеется — ее публикация вдохновит женщин со всего мира делать то, что им хочется: «Женщинам не стоит отказывать себе в том, чего они желают, потому что они боятся осуждения».

И да, в комментариях нашлись девушки, которые тоже целуют прохожих для фото. «Я сделала то же самое у фонтана Треви», — написала одна из них.

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