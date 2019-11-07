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Мини-тред: девушка целует незнакомцев на фоне достопримечательностей
Источник материала: Tut.by
Кристиана Кучи из Косово — начинающая трэвел-блогер, на Instagram которой подписано чуть менее 12 тысяч человек. Также у нее есть Twitter с порядка семью тысячами подписчиков. И 2 ноября девушка запустила на своей страничке мини-тред, который принес ей 458 тысяч лайков, сотни комментариев и репортажи в СМИ —
Кучи показала фотографию из Парижа, на которой она целуется с каким-то парнем на фоне Эйфелевой башни. На самом деле это не ее бойфренд, а просто случайный знакомый, которого она попросила об одолжении.
Этот парень на фоне Колизея — также незнакомец.
Она даже делала фото в этом стиле во время пожара на свадьбе.
Кристиана рассказала
И да, в комментариях нашлись девушки, которые тоже целуют прохожих для фото. «Я сделала то же самое у фонтана Треви», — написала одна из них.
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