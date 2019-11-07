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Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь
08.11.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Брестские таможенники обнаружили партию незадекларированной техники для кухни в пункте пропуска
Фото ГТК
Брестская таможня начала административный процесс в отношении польской фирмы-перевозчика по ч.1 ст. 14.5 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения без его конфискации.
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Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. Брестские таможенники обнаружили партию...
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