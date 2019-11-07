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Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

08.11.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

Брестские таможенники обнаружили партию незадекларированной техники для кухни в пункте пропуска "Козловичи" при досмотре грузовика Volvo, который ехал из Германии. В документах на товар было указано, что в грузовом отсеке автомобиля находятся индукционные варочные панели, встроенные электрические плиты и духовые шкафы. Оказалось, что духовых шкафов там на 53 единицы больше заявленного. Оценочная стоимость незадекларированного товара составила более Br70 тыс.

Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

Фото ГТК

Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

Брестская таможня начала административный процесс в отношении польской фирмы-перевозчика по ч.1 ст. 14.5 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения без его конфискации.

 
 
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  Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. Брестские таможенники обнаружили партию...
 
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