Брестские исполнители и Александр Патлис выступят на благотворительном концерте в поддержку Влада Якимовича

Источник материала: Виртуальный Брест

Благотворительный концерт «Чистые сердца» в поддержку 11-летнего брестчанина Владислава Якимовича, у которого редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением роста костной ткани, пройдет 22 ноября в Центре молодежного творчества.





Рост шестиклассника Владика Якимовича – всего лишь 96 сантиметров. Помочь «подрасти» мальчику может только сложнейшая операция – с распиливанием кости и установкой в нее металлической конструкции (аппарата Илизарова). Хирургическое вмешательство ориентировочно запланировано на начало 2020 года. Пройдет оно в Российском научном центре травматологии и ортопедии имени академика Илизарова. Эта клиника, расположенная в городе Курган, является родоначальником данной методики и имеет большой опыт.

– Лечение проходит в три этапа, на каждый из которых потребуется около 15 тысяч долларов, – рассказала Zarya.by мама Владика Алена Якимович. – На счету нашего фонда на начало октября было примерно 9 тысяч долларов.

Родители надеются, что собрать часть денег им поможет предстоящий концерт, организовывает который благотворительный фонд помощи детям «Сердце ангела». Средства от продажи билетов пойдут на лечение мальчика. Также перед началом концертной программы будет организована ярмарка-продажа кулинарных изделий и сертификатов в салоны красоты и парикмахерские, которые можно будет приобрести с очень привлекательными скидками. А вырученные средства также будут перечислены на счет фонда.

Хэдлайнер благотворительного концерта «Чистые сердца» – известный белорусский исполнитель Александр Патлис. Также поддержат Владика на сцене и брестские артисты: группа «Спасение», певица Инна Гаврилюк и танцевальный коллектив «Diamond dance».

Кроме того, на концерте выступит Дария Скоморощенко, которую сегодня называют «королевой декламации». Девочка принимала участие в шоу Максима Галкина «Лучше всех!», как и Владик Якимович.

Напомним, что на известную телепередачу Владика пригласили сами продюсеры. Там талантливый вокалист исполнил свою коронную «Песню о маленьком трубаче», которую, к слову, планирует спеть и в этот раз на концерте. Также мальчик обещает порадовать слушателей и новыми композициями.





Ярмарка-продажа откроется в 18.00. Начало концерта – в 19.00. Цена билета – 12 рублей. Приобрести квитки можно в кассах филармонии или на ее сайте.