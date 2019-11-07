Брест будущего: Креативный марафон “Город удобный для каждого”

Источник материала: Виртуальный Брест

В течении 2 дней, 30 ноября и 1 декабря 2019 года участники и эксперты из разных областей будут работать над темами локальных проблем города Бреста: озеленения и развития велосипедной инфраструктуры. Организаторы ставят цель создать комфортное городское пространство силами заинтересованных жителей Бреста, опираясь на генплан развития города. Все разработки по итогам Креативного марафона организаторы представят городским властям и будут заниматься их продвижением совместно с жителями города, экспертами, бизнесом.







К участию приглашаются все желающие: урбанисты, дизайнеры, художники, ландшафтные дизайнеры, архитекторы, представители общественных организаций, общественные активисты, неравнодушные брестчане, студенты, представители государственных учреждений, представители УГАИ, бизнес сообщество, специалисты в сфере интернет маркетинга, рекламные агентства.



Стоит отметить, что темы Креативного марафона выбраны по итогам более 35 встреч жителей Бреста с экспертами и общественными активистами, которые прошли в течении года на базе Экокластера.



По всем вопросам можно обращаться к координатору программы: +37529 2617372 (Viber, Telegram) - Григорий.