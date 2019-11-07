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Брест будущего: Креативный марафон “Город удобный для каждого”
08.11.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В течении 2 дней, 30 ноября и 1 декабря 2019 года участники и эксперты из разных областей будут работать над темами локальных проблем города Бреста: озеленения и развития велосипедной инфраструктуры. Организаторы ставят цель создать комфортное городское пространство силами заинтересованных жителей Бреста, опираясь на генплан развития города. Все разработки по итогам Креативного марафона организаторы представят городским властям и будут заниматься их продвижением совместно с жителями города, экспертами, бизнесом.
Участие бесплатное. Необходимо заполнить онлайн-форму:
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