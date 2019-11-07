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Брест будущего: Креативный марафон “Город удобный для каждого”

08.11.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В течении 2 дней, 30 ноября и 1 декабря 2019 года участники и эксперты из разных областей будут работать над темами локальных проблем города Бреста: озеленения и развития велосипедной инфраструктуры. Организаторы ставят цель создать комфортное городское пространство силами заинтересованных жителей Бреста, опираясь на генплан развития города. Все разработки по итогам Креативного марафона организаторы представят городским властям и будут заниматься их продвижением совместно с жителями города, экспертами, бизнесом.

Брест будущего: Креативный марафон “Город удобный для каждого”


К участию приглашаются все желающие: урбанисты, дизайнеры, художники, ландшафтные дизайнеры, архитекторы, представители общественных организаций, общественные активисты, неравнодушные брестчане, студенты, представители государственных учреждений, представители УГАИ, бизнес сообщество, специалисты в сфере интернет маркетинга, рекламные агентства.

Стоит отметить, что темы Креативного марафона выбраны по итогам более 35 встреч жителей Бреста с экспертами и общественными активистами, которые прошли в течении года на базе Экокластера.

По всем вопросам можно обращаться к координатору программы: +37529 2617372 (Viber, Telegram) - Григорий.

Участие бесплатное. Необходимо заполнить онлайн-форму: https://forms.gle/aU51WAr8i9TDe6Ec6

Креативный марафон проходит при поддержке ЗАО «Брестский научно- технологический парк».

Программа “Город удобный для каждого” реализуется учреждением “За вело Брест” в партнёрстве с объединением “Время Земли”. Подробности - http://ecoclaster.org/

 
Теги: Брест
 
 
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  В течении 2 дней, 30 ноября и 1 декабря 2019 года участники и эксперты из разных областей будут работать над темами локальных проблем города Бреста: озеленения и...
 
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