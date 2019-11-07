Камни на дороге у агрогородка Б.Мотыкалы продолжают загадочным образом появляться

Источник материала: Виртуальный Брест

Помните чуть больше года назад драматическую историю с загадочным появлением камней и булыжников на трассе по направлению от Б.Мотыкал к Высокому?





Так вот, всё повторяется...





Водители предупреждают друг друга об опасности в соцсетях, и просят делиться информацией о месте происшествия и времени - это может помочь вычислить человека, который занимается вредительством.

Высказывались предположения о каком-то "народном мстителе". Очень похоже на прошлогоднюю историю. Вот что тогда писали водители:





Вот такой камень был "пойман" около часа ночи, на затяжном повороте в горку после Мотыкал... Скорость была около 85км/ч! Увидел его в самый последний момент.