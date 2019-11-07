ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Камни на дороге у агрогородка Б.Мотыкалы продолжают загадочным образом появляться

08.11.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Помните чуть больше года назад драматическую историю с загадочным появлением камней и булыжников на трассе по направлению от Б.Мотыкал к Высокому?

Камни на дороге у агрогородка Б.Мотыкалы продолжают загадочным образом появляться

Так вот, всё повторяется...

Камни на дороге у агрогородка Б.Мотыкалы продолжают загадочным образом появляться

Водители предупреждают друг друга об опасности в соцсетях, и просят делиться информацией о месте происшествия и времени - это может помочь вычислить человека, который занимается вредительством.

Высказывались предположения о каком-то "народном мстителе". Очень похоже на прошлогоднюю историю. Вот что тогда писали водители:

Камни на дороге у агрогородка Б.Мотыкалы продолжают загадочным образом появляться

Вот такой камень был "пойман" около часа ночи, на затяжном повороте в горку после Мотыкал... Скорость была около 85км/ч! Увидел его в самый последний момент.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Помните чуть больше года назад драматическую историю с загадочным появлением камней и булыжников на трассе по направлению от Б.Мотыкал к Высокому? Так вот, всё...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мини-тред: девушка целует незнакомцев на фоне достопримечательностей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика