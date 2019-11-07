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Только натуральные материалы. Как выглядит деревянный дом с осиновой кровлей под Минском

08.11.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот примечательный дом появился в загородном коттеджном поселке под Минском несколько лет назад. В застройке он выделяется своей необычной архитектурой: большие свесы кровли, террасы почти по всему периметру, большие окна. И хоть стены его из дерева, это не традиционный сруб: дом строился по финской технологии «двойная стена». И, наконец, главная его особенность — деревянная кровля. Как строился дом и как он проявил себя в эксплуатации, рассказали его владельцы — супруги Виктор и Мария.


Проект дома на 200 «квадратов» для молодой семейной пары разработал архитектор Иван Амосов. Виктор и Мария пришли к нему подготовленными: они уже представляли, каким будет их дом. Проектирование заняло почти два месяца, но зато дом ребята получили такой, о котором мечтали: с просторными террасами вокруг, огромной гостиной со вторым светом и большой площадью остекления — с окнами от пола до крыши.


Дом в процессе строительства. Фото: Яна Вербицкая, 101dom.by

Толщина стены — 240 мм, внутри 100 мм эковаты

Виктор решил строиться по новой на то время финской технологии — из двойного утепленного бруса. Возведение дома начиналось бодро, но полностью остановилось, когда стены были собраны до середины. Произошло то, чего никто не ожидал: фирма обанкротилась.

Найти производителя, который произвел бы недостающий брус, не удалось: у всех свои особенности производства, своя форма замкового соединения. Пришлось все то, что было собрано, разобрать и заказывать новый домокомплект. Его собрали уже без запинки.


Фото: Яна Вербицкая, gont.by

Как должен выглядеть их дом, супруги поняли в латвийской Юрмале: им очень понравилась местная архитектура.

— Там в основном деревянные дома, и на крыше у них или фальцевая кровля, или дранка. Был еще один вариант, который нам нравился, — французская черепица, но она стоила очень дорого. Иван нам посоветовал уложить на крышу дранку. Во-первых, это тяжелая кровля, которая хорошо будет прижимать деревянные стены. Во-вторых, она экологичная. И, главное, она подчеркивает стиль дома.


Фото: Яна Вербицкая, 101dom.by

Производителей деревянной кровли в Беларуси можно сосчитать по пальцам одной руки. Виктор выбрал не ту компанию, у которой был необходимый объем дранки и проверенные кровельщики — специалистов по дранке тоже не много.



Оптимальным по стоимости Виктору показался шиндель из осины. Он представляет собой дощечки с клинообразным сечением. Их получают, раскалывая осиновую чурку на пластины толщиной 10−25 мм.


Крышу накрывали долго: она у Виктора сложная, площадь около 250 «квадратов». Каждую дощечку нужно было прибить, а их на крыше — более 20 тысяч. Почти полтора месяца работали два кровельщика и подсобник.

Изначально кровля была светлой, но со временем осина «поседела», обрела свой неповторимый серебряный оттенок.

— Кто к нам ни приезжал, никто не мог разгадать, что это за кровля, — говорит Виктор. — Крыше уже три года, и каких-то проблем с ней не было. Оказалось, что дранка еще и абсолютно бесшумный материал — пока мы не поставили водосточку, в доме не было слышно, что идет дождь. Но это совсем не дешевый материал.

Осиновый шиндель стоит около 68 рублей за квадратный метр. Услуги кровельщика — 25 рублей.

В этом году устанавливалась водосточная система, и заодно кровельщики провели «сервисное обслуживание»: обмели ворс с кровли, который выпускает в первое время осина, покрыли гонты пропиткой. Это сделали бесплатно.


Виктор и Мария — главные дизайнеры интерьеров в доме. Например, дизайн для деревянных окон и дверей они придумали сами, их изготавливали под заказ.

Считается, что отделка деревянного дома — дело несложное и сравнительно недорогое. Но это не совсем так: качественные масла, пропитки, краски стоят дорого.

— Впрочем, здесь понимаешь, что дешевые материалы брать не стоит: они долго не прослужат, — говорит Виктор. — Я, например, выбирал из дорогих с расчетом на то, что перекрашивать стены придется еще не скоро.


Сейчас вся жизнь сосредоточена на первом этаже: комнаты второго этажа — в процессе отделки. Центральная часть дома — огромная гостиная со вторым светом.

— Гости всегда спрашивают, не холодно ли нам от таких больших окон. Скажу честно: не холодно. Зимой, в морозы на подоконнике термометр показывал 18 градусов, при этом в остальном доме было плюс 22−23. Возле окон у нас все цветы растут — им там комфортно.



Просторная и светлая кухня с окнами на террасу оформлена в стиле прованс.

— Очень трудно было найти компанию, которая бы изготовила мебель в этом стиле, — говорит Мария. — Ее смогла сделать фирма «Геос» — так, как я и хотела. Были сложности с покупкой сантехники, подходящей к нашему стилю в ванную комнату. Но тот, кто ищет, всегда найдет. Многие вещи в доме появились после посещения блошиных рынков в Европе.

Первый этаж дома обогревается за счет теплых полов.


— Дом отапливаем газом, котел практически всегда работает на минимуме. Котел сам регулирует температуру в доме: он ориентируется на показания наружного погодозависимого датчика и заданную температуру в помещениях. Среднее потребление газа в зимние месяцы — 430 кубов (примерно 50 рублей). В межсезонье — в разы меньше.


Фото: Яна Вербицкая, 101dom.by

В доме никогда не бывает холодно, и это притом что пара окон всегда открыта на проветривание. Виктор говорит, что только когда на улице сильный северный ветер, в комнатах становится слегка прохладней.

Отделку Виктор и Мария стараются делать сами.

— Деревянный дом — это недешево, — говорит Виктор. — С начала стройки я еще вел таблички, считал расходы, но в какой-то момент все удалил — терпение лопнуло. Обычное дело в строительстве: ориентируешься на одну сумму, а потом вылезают «подводные камни» — нужно докупить такие-то балки, лаги, крепеж. Так, копеечка к копеечке, получается довольно солидная сумма.

Впрочем, эти инвестиции себя оправдывают: дом приносит только положительные эмоции своим владельцам.

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Теги: Минск
 
 
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