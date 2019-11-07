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В Могилёвской области избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

08.11.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Могилёвской области избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Во Дворце культуры области 7 ноября на совместном заседании депутатов местных советов базового уровня и горрайисполкомов были избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Могилевщины, сообщает mogilev-region.gov.by. В голосовании приняли участие 573 депутата, в том числе и делегация депутатов местного Совета Глусского района.


В Могилёвской области избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
В Могилёвской области избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
В Могилёвской области избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Членами верхней палаты Национального собрания страны нового созыва от Могилёвской области стали председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич, генеральный директор государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко, первый секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Воронюк, директор унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия «Совхоз «Доброволец» Кличевского района Олег Портник, проректор по учебной работе Могилёвского государственного университета им. А. Кулешова Олег Дъяченко, начальник Могилевского института МВД Республики Беларусь генерал-майор милиции Валерий Полищук, главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско и директор ОАО «Красный пищевик» Сергей Анюховский. 


В Могилёвской области избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
В Могилёвской области избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
В Могилёвской области избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
В Могилёвской области избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
В Могилёвской области избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

В Могилёвской области избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

 
 
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Во Дворце культуры области 7 ноября на совместном заседании депутатов местных советов базового уровня и горрайисполкомов были избраны члены Совета Республики...
 
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