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Белорусские хоккеисты выиграли первый матч под руководством нового тренера

08.11.2019 09:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские хоккеисты выиграли первый матч под руководством нового тренера
International Ice Hockey Federation

В Лиепае стартовал «Турнир четырех наций». В соревнованиях принимают участие сборные Беларуси, Латвии, Франции и Словении.

Белорусские хоккеисты выиграли первый матч под руководством нового тренера Что такое «шатаут» в хоккее?

Первый поединок белорусы провели против французов. После первого периода наш соперник вел 1:0, но во второй двадцатиминутке белорусы забросили сразу три шайбы. В начале завершающей трети французы отыграли одну шайбу, но в самой концовке матча Лопачук забросил в пустые ворота.

БЕЛАРУСЬ – ФРАНЦИЯ – 4:2

Отметим, что это первая победа сборной Беларуси под руководством нового тренера Михаила Захарова. Следующий поединок наша команда проведет против сборной Словении 8 ноября.

 
 
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На «Турнире четырех наций» в Латвии наши хоккеисты были сильнее французов.
 
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