Белорусские хоккеисты выиграли первый матч под руководством нового тренера

Источник материала: Аргументы и факты

В Лиепае стартовал «Турнир четырех наций». В соревнованиях принимают участие сборные Беларуси, Латвии, Франции и Словении.

Первый поединок белорусы провели против французов. После первого периода наш соперник вел 1:0, но во второй двадцатиминутке белорусы забросили сразу три шайбы. В начале завершающей трети французы отыграли одну шайбу, но в самой концовке матча Лопачук забросил в пустые ворота.

БЕЛАРУСЬ – ФРАНЦИЯ – 4:2

Отметим, что это первая победа сборной Беларуси под руководством нового тренера Михаила Захарова. Следующий поединок наша команда проведет против сборной Словении 8 ноября.