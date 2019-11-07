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Мицеллярная вода заменяет все очищающие средства? Что думает косметолог

08.11.2019 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Последнее время рекламируют мицеллярную воду, расписывают какие-то фантастические омолаживающие свойства. Правда ли это, узнали у косметолога в программе Новое утро» на РТР-Беларусь.

Поможет ли косметика с гиалуроновой кислотой омолодить лицо?

Елена Подоляк, косметолог:
Это неправда. Каждая девушка и юноша должны иметь дома очищающий уход. Очищение нужно проводить два раза в сутки не простой водой, а умываться по типу кожи, будь это пенка, гель или молочко.

Мицеллярная вода заменяет все очищающие средства? Что думает косметолог

 

Люди в материале: Елена Подоляк
 
 
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Последнее время рекламируют мицеллярную воду, расписывают какие-то фантастические омолаживающие свойства. Правда ли это, узнали у косметолога в программе Новое...
 
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