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Мицеллярная вода заменяет все очищающие средства? Что думает косметолог
Источник материала: СТВ
Последнее время рекламируют мицеллярную воду, расписывают какие-то фантастические омолаживающие свойства. Правда ли это, узнали у косметолога в программе
Елена Подоляк, косметолог:
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Последнее время рекламируют мицеллярную воду, расписывают какие-то фантастические омолаживающие свойства. Правда ли это, узнали у косметолога в программе Новое...
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