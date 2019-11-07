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«Я висела на одной руке с микрофоном, ноги болтаются». Инна Афанасьева – о курьёзе на праздновании 1000-летия Бреста

08.11.2019 11:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Случались ли на концерте у Инны Афанасьевой какие-то курьезы, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Был случай на 1000-летии Бреста. Я выходила первым номером, у меня был такой пролог, я была на больших каблуках. Там была огромная трехэтажная сцена, очень такая мощная конструкция. Когда возвращалась назад, мне нужно было быстренько пробежать, за 20 минут нужно было переодеться, вернуться и уже на свой выход выйти. Когда ушла со сцены, я за кулисами со своими каблуками летела, как могла и повисла на этих стропилах, мне нужно было не уронить микрофон. Я висела на одной руке с микрофоном и ноги болтаются внизу. У меня все руки были в синяках! И я выхожу на сцену, а все должно быть красиво и шоу продолжается.

«Я висела на одной руке с микрофоном, ноги болтаются». Инна Афанасьева – о курьёзе на праздновании 1000-летия Бреста

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Люди в материале: Инна Афанасьева
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Случались ли на концерте у Инны Афанасьевой какие-то курьезы, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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