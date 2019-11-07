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«Я висела на одной руке с микрофоном, ноги болтаются». Инна Афанасьева – о курьёзе на праздновании 1000-летия Бреста
Источник материала: СТВ
Случались ли на концерте у Инны Афанасьевой какие-то курьезы, узнали в программе
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
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«Я висела на одной руке с микрофоном, ноги болтаются». Инна Афанасьева – о курьёзе на праздновании 1000-летия Бреста
Случались ли на концерте у Инны Афанасьевой какие-то курьезы, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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