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Брестская таможня пресекла незаконный ввоз в Беларусь духовых шкафов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларусь пытались ввезти незадекларированные духовые шкафы общей стоимостью 70 тысяч рублей.
Как
Проверка показала, что в грузовике было на 53 духовых шкафа больше, чем указано в документах. В отношении польской фирмы-перевозчика начат административный процесс.
Нарушителям грозит штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения, но без его конфискации.
Ранее стало известно, что за первую половину 2019 года Государственный таможенный комитет пополнил бюджет Беларуси почти на 2 млрд долларов.
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Новости Беларуси. В Беларусь пытались ввезти незадекларированные духовые шкафы общей стоимостью 70 тысяч рублей.
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