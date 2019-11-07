Источник материала: Новости Волковыска

Власти Китая официально объявили о начале разработки мобильных сетей шестого поколения 6G. Об этом 8 ноября сообщило государственное агентство «Синьхуа».

Власти создали две рабочие группы, которые и будут работать над сетями следующего поколения. В одну из них войдут представители министерств и другие чиновники, которые будут отвечать за организацию исследований.

Вторая группа будет состоять из работников 37 университетов, институтов и компаний — они будут заниматься непосредственно разработкой.

Основные китайские провайдеры объявили о развертывании сетей 5G в крупнейших городах страны в конце октября. Сейчас в Китае действует самая большая в мире сеть пятого поколения.

Пока что никаких требований к технологиям 6G не сформулировали. С конца 2018 года исследованиями в этой области занимаются, например, ученые из университета финского города Оулу.