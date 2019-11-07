Власти Китая официально объявили о начале разработки мобильных сетей шестого поколения 6G. Об этом 8 ноября
Власти создали две рабочие группы, которые и будут работать над сетями следующего поколения. В одну из них войдут представители министерств и другие чиновники, которые будут отвечать за организацию исследований.
Вторая группа будет состоять из работников 37 университетов, институтов и компаний — они будут заниматься непосредственно разработкой.
Основные китайские провайдеры объявили о развертывании сетей 5G в крупнейших городах страны в конце октября. Сейчас в Китае действует самая большая в мире сеть пятого поколения.
Пока что никаких требований к технологиям 6G не сформулировали. С конца 2018 года исследованиями в этой области занимаются, например, ученые из университета финского города Оулу.
Кроме того, министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй анонсировал начало работы над сетями 6G еще в марте 2018 года. По его словам, китайские ученые ведут разработки в области сетей шестого поколения с конца 2017 года,