В аэропорту мужчину не пустили в самолёт, потому что его кот слишком толстый

Источник материала: KYKY

На просторах Facebook мы наткнулись на пост пользователя Михаила Галина, который рассказал печальную историю кота Виктора: его отказались брать в Шереметьево в салон самолета, ведь он слишком... толстый. Не поделиться постом Галина было бы просто незаконно, поэтому мы от начала до конца цитируем Михаила – и надеемся, что больше ни один в мире упитанный кот не пострадает.

«Путешествие кота Виктора по маршруту Рига-Москва-Владивосток выявило два лишних килограмма у животного, одну ответственную сотрудницу авиакомпании и кучу прекрасных людей у меня в друзьях. Но обо всем по порядку.

Пройдя все досмотры в рижском аэропорту, мы с котом сели в самолет по направлению Рига-Москва. На взлете и посадке Виктору было хреновато от перепада давления, и я весь полет (а он, по сути, и состоит из взлета и посадки) закрывал ему уши и вытирал слюни, которые текли ручьями по всему коту, моим рукам и переноске. Кот не понимал, что происходит, и жалобно заглядывал в глаза в поисках ответа.

На ветконтроле в паспорт Виктора был поставлен штамп, что родина официально его приняла, и мы отправились регистрироваться на рейс Москва-Владивосток. Рулетка очереди направила нас к самой ответственной сотруднице аэропорта, которая с сантиметровой лентой перемерила все измерения багажа (первый раз за мои 300+ перелетов), несколько раз поместила каждую сумку на весы и сообщила, что кот тоже будет взвешен.

Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне десяти килограммов. После чего дама торжественно объявила, что кот отравляется в багаж.

На все попытки объяснить, что кот живым не долетит восемь часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у нее правила и брать на себя ответственность за два лишних килограмма Виктора в салоне самолета она не собирается. Количество сотрудников авиакомпании, привлеченных по моему требованию к решению вопроса, увеличивалось, но вердикт оставался прежним: кота в багажник.

Но как сказал Леонид Романов, «Бро должен быть рядом, бро – не багаж».

Послав по заранее определенному направлению всю делегацию авиаперевозчика, вручил им свой посадочный и снялся с рейса со всем багажом и котом. Далее было принято стратегическое решение о поиске похожего кота меньшей физической массы. Благодаря друзьям из Риги и Москвы, кто активно принимал участие в поисках (за что я безгранично благодарен), мини-Виктор был найден у подруги Вероники Буки.

Возникла новая проблема – Билеты во Владивосток на рейсы следующего дня стоили 1000-1500 евро. После изучения пары десятков вариантов был найден единственный доступный билет за бонусные баллы, но днем позже и в бизнес-классе. Немножко завидуя коту, не раздумывая долго, взял бизнес.

Проведя очередную ночь в столице, мы с котом, котом-дублером и его хозяевами отправились в аэропорт. Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно – весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета.

Сидя в пассажирском кресле, когда все скитания остались позади, хотелось подозвать стюарта и, заглядывая в душу, процитировать классическое «Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим».

Добрались без приключений. С благодарностью ко всем, кто за нас переживал, и кто осилил столько текста».