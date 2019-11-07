Это ужас. Минчане просили убрать «Табакерку» – посмотрите, что сделали власти

Источник материала: KYKY

Когда первое электронное обращение сработало и одну «Табакерку» в Минске по-настоящему демонтировали, могло подуматься, этот метод не даст осечек. Оказалось, показалось: минчане требовали убрать табачный киоск в Шабанах, и он и вправду исчез, но все не так просто.

В чём заключалась суть требований:

«Табакерку» поставили рядом с домом по адресу улица Шабаны, 11. Как отметили местные жители, площадку выбрали крайне неудачно. Киоск оказался на пересечении пешеходных путей и остановки, что мешало передвигаться особенно людям с инвалидностью. Предполагалось, что после открытия точка начала бы создавать очереди, а это затруднило бы посадку-высадку пассажиров общественного транспорта.

«Вызывает вопросы сама целесообразность размещения табачного киоска в данном месте. В шаговой доступности, по нашим данным, находятся несколько магазинов, торгующих в том числе табачной продукцией. А чего действительно не хватает, так это киоска по реализации проездных документов, газет, журналов и полезных канцелярских товаров – киоска сети «Белсоюзпечать», – писали авторы петиции.

Что ответили городские власти:

Обращение подписали двести человек, его направили в Администрацию Заводского района Минска. Ответ пришел за подписью замглавы администрации Александра Степанова. Минчанам рассказали буквально следующее: собственник «Табакерки» – компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, – убрала киоск. И – внимание – установила на том же месте аналогичный, только меньше (!).

А чтобы подсластить пилюлю, минчанам пообещали, что предприятие «Белсоюзпечать» исследует территорию и, возможно, займется вопросом возведения соответствующего киоска рядом с «Табакеркой». Но это, как вы понимаете, не точно.