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Белорусский чемпион Европейских игр уличен в применении допинга

08.11.2019 10:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский чемпион Европейских игр уличен в применении допинга
Гомельские ведомости

Как стало известно, победитель II Европейских игр в соревнованиях борцов-тяжеловесов (130 кг) белорусский спортсмен Кирилл Грищенко уличен в применении запрещенных препаратов и лишен титула. Об этом пишет «Прессбол».

Белорусский чемпион Европейских игр уличен в применении допинга В допинг-пробе бегуньи Марины Арзамасовой обнаружено запрещенное вещество

«Пока возможности говорить о сложившейся ситуации, наверное, нет. Решений не принято, расследование идет. Но однозначно могу сказать так: лично я точно ничего не принимал. Для меня новость о допинге была таким же шоком, как и для всех остальных. Очень большое удивление. Да и, по сути, принимать запрещенные препараты в такие сроки – за полмесяца до Европейских игр – было бессмысленно», – цитирует спортсмена by.tribuna.com.

Расследование продолжается. В том случае, если вина Грищенко будет доказана, золотая медаль и титул чемпиона II Европейских игр достанется грузинскому борцу Якобу Каджая, который уступил белорусу в финальной схватке соревнований.

 
Теги: Новости
 
 
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