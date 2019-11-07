Белорусский чемпион Европейских игр уличен в применении допинга

Как стало известно, победитель II Европейских игр в соревнованиях борцов-тяжеловесов (130 кг) белорусский спортсмен Кирилл Грищенко уличен в применении запрещенных препаратов и лишен титула. Об этом пишет « Прессбол ».

«Пока возможности говорить о сложившейся ситуации, наверное, нет. Решений не принято, расследование идет. Но однозначно могу сказать так: лично я точно ничего не принимал. Для меня новость о допинге была таким же шоком, как и для всех остальных. Очень большое удивление. Да и, по сути, принимать запрещенные препараты в такие сроки – за полмесяца до Европейских игр – было бессмысленно», – цитирует спортсмена by.tribuna.com .

Расследование продолжается. В том случае, если вина Грищенко будет доказана, золотая медаль и титул чемпиона II Европейских игр достанется грузинскому борцу Якобу Каджая, который уступил белорусу в финальной схватке соревнований.