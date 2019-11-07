В Слуцком районе три долгожителя старше 100 лет. Всех их поздравили сотрудники центра соцобслуживания

Источник материала: Слуцк Город





На фото: Мария Бурак

В последнюю неделю октября специалистами Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения проведена акция «Долгожитель» по поздравлению пожилых граждан, проживающих на территории Слуцкого района, которым в 2019 году исполнилось 100 лет и более, сообщает «Слуцкий край».

Сегодня на Случчине всего 3 таких долгожителя, причем все они живут в сельской местности.

Мария Фёдоровна Бурак, проживающая в деревне Набушево, родилась в далеком 1917 году. Три месяца назад долгожительница отметила свой 102 день рождения.

Мария Фёдоровна – уроженка деревни Заелье Клецкого района. Всю свою жизнь работала в полеводческой бригаде колхоза «Путь коммунизма» Клецкого района.

Всего на год моложе жительница агрогородка Лучники Анна Андреевна Мошка (101 год), которая в свое время работала в полеводческой бригаде колхоза «Ленинский путь» (сегодня ОАО «Агрофирма Лучники»).

Уроженец агрогородка Исерно, 101-летний пенсионер Владимир Тихонович Карака является участником Великой Отечественной войны. За боевые заслуги награжден много численными медалями и орденом Великой Отечественной войны. В мирное время работал учителем физической культуры в базовой школе деревни Великий Быков.

В теплой семейной обстановке состоялось поздравление долгожителей, им были вручены подарки, предоставленные спонсором – ИООО «Белбогемия».