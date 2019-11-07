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Пьяный бесправник за рулем: в Браславе опрокинулась легковушка с пятью людьми
Источник материала: Партизан
В Браславе опрокинулась легковушка с пятью людьми — за рулем был пьяный бесправник, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 6 ноября около полуночи. Водитель автомобиля Citroen не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.
В машине было 5 человек, жителей Полоцка, работающих на строительстве в Браславском районе.
В результате ДТП никто не пострадал, отметили в УГАИ. Медосвидетельствование водителя показало, что в его крови содержится 1,8 промилле алкоголя.
Сотрудники ГАИ составили в отношении водителя 4 административных протокола. Еще 2 протокола составлено на одного из пассажиров — владельца авто.
По факту ДТП проводится проверка.
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В Браславе опрокинулась легковушка с пятью людьми — за рулем был пьяный бесправник, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.
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