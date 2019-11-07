Пьяный бесправник за рулем: в Браславе опрокинулась легковушка с пятью людьми

Авария произошла 6 ноября около полуночи. Водитель автомобиля Citroen не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.





В машине было 5 человек, жителей Полоцка, работающих на строительстве в Браславском районе.





В результате ДТП никто не пострадал, отметили в УГАИ. Медосвидетельствование водителя показало, что в его крови содержится 1,8 промилле алкоголя.





Сотрудники ГАИ составили в отношении водителя 4 административных протокола. Еще 2 протокола составлено на одного из пассажиров — владельца авто.





По факту ДТП проводится проверка.