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Пьяный бесправник за рулем: в Браславе опрокинулась легковушка с пятью людьми

08.11.2019 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Браславе опрокинулась легковушка с пятью людьми — за рулем был пьяный бесправник, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 6 ноября около полуночи. Водитель автомобиля Citroen не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. 

В машине было 5 человек, жителей Полоцка, работающих на строительстве в Браславском районе. 

В результате ДТП никто не пострадал, отметили в УГАИ. Медосвидетельствование водителя показало, что в его крови содержится 1,8 промилле алкоголя.

Сотрудники ГАИ составили в отношении водителя 4 административных протокола. Еще 2 протокола составлено на одного из пассажиров — владельца авто.

По факту ДТП проводится проверка.
 
 
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В Браславе опрокинулась легковушка с пятью людьми — за рулем был пьяный бесправник, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.
 
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