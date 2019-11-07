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Прогноз курса рубля на предстоящую неделю - продолжит укрепляться

08.11.2019 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курсы доллара и евро на БВФБ могут снова уменьшиться, но не сильно, а вот российский рубль, скорее всего, прилично подешевеет.

Прогноз курса рубля на предстоящую неделю - продолжит укрепляться
В начале прошедшей недели средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже, как и ожидалось, снизился, затем начал восстанавливаться, но за два рабочих дня не сумел компенсировать потери полностью. В результате за три рабочих дня он опустился на 0,5% – до 2,0434 рубля за доллар.

Средневзвешенный курс евро снизился за неделю на 1,2% и составил 6 ноября 2,2636 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля увеличился на 0,1% и достиг 3,2112 белорусских рублей за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе снизилась на 0,3%, а среднедневной объем торгов валютами увеличился до 64,3 млн. рублей с 59,2 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют


При этом объем биржевых торгов резко вырос в среду 6 ноября, достигнув 104,1 млн. рублей. По-видимому, кто-то решил продать валюту перед праздниками, ожидая снижения курсов валют после них в связи с началом периода налоговых платежей. То есть, не исключено, что участники валютного рынка РБ начинают учитывать ежемесячные колебания курсов.

Но пока массовые платежи не начались, на что указывает рост рублевой ликвидности в банковской системе страны. В связи с этим спрос на облигации Нацбанка со сроком размещения, равным 7 дням, на аукционе 6 ноября вырос до 2 843,68 млн. рублей с 2 315,51 млн. рублей на предыдущем аукционе. Размещено облигаций было на 2 799,90 млн. рублей, средневзвешенная ставка и ставка отсечения остались равными 9,4968% годовых.

Правление Национального банка РБ на своем заседании 6 ноября неожиданно снизило с 20 ноября ставку рефинансирования с 9,5% до 9% годовых. С этой же даты ставка по кредиту овернайт снижается с 10,75% до 10%, а по депозиту овернайт – с 8,25% до 8%.

Как сообщил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, данное решение объясняется тем, что инфляция постепенно возвращается к установленному на 2019 год целевому ориентиру 5% (в сентябре текущего года она составила 5,3%). В октябре он допустил рост инфляции, но к концу году прогнозирует ее снижение до уровня вблизи 5%. Он также отметил, что и в 2020 году с учетом снижения ставок в ноябре текущего года инфляция не превысит 5%.

Павел Каллаур подчеркнул, что в 2020 году бюджетная политика не будет выступать источником ускорения инфляционных процессов, несмотря на ожидаемый дефицит бюджета, а накопленные остатки бюджетных средств будут использоваться преимущественно для погашения внешнего государственного долга.

Не опасается он и роста заработной платы, так как ожидает, что в среднесрочном периоде динамика заработной платы будет определяться производительностью труда.

Павел Каллаур также сообщил, что возросшее в текущем году чистое предложение валюты на внутреннем рынке обусловило номинальное увеличение эффективного курса белорусского рубля, что оказало давление на инфляцию. Он отметил, что в среднесрочном периоде ожидается сохранение дезинфляционного влияния со стороны курса белорусского рубля, вместе с тем постепенно оно будет ослабевать. Данные слова, по-видимому, можно рассматривать как намек на то, что курс рубля продолжит укрепляться.

На прошедшей неделе началось обсуждение проекта бюджета на 2020 год в Национальном собрании РБ, а 5 ноября было проведено заседание Совета Министров по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года. Никаких неожиданностей не произошло. Правительство и Нацбанк собираются проводить жесткую денежную политику, лишь немного отступив от нее (Нацбанк вот снизил ставку рефинансирования, а Совмин нехотя повышает зарплату бюджетникам и пенсии по случаю президентских выборов).



В следующем году зарплата бюджетников будет увеличена, но умеренно: на 78 рублей в месяц – до 921 рубля. В целом по экономике средняя заработная плата в 2020 году достигнет 1 162 рублей.

Что касается роста ВВП, то Совмин и Нацбанк смирились с тем, что он будет низким и пытаются убедить в этом президента Александра Лукашенко. Чтобы президент не отправил правительство в отставку, оно собирается наказать плохо работающих чиновников. Одновременно правительство совместно с Национальным банком готовят план системных мер, формирующих условия для ускоренного роста экономики Беларуси.

В то же время, Сергей Румас в палате представителей заявил, что белорусская экономика в нынешнем ее состоянии вообще не способна генерировать ВВП в 100 млрд. долларов, для чего требуются осуществить структурные реформы, которые позволят создать новые отрасли экономики.

Таким образом, изменение жесткой денежной политики не предполагается. Следовательно, и перспектив у белорусской экономики нет. Но президент РБ, скорее всего, захочет понаблюдать над попытками правительства и Нацбанка РБ создать новые отрасли экономики, сохраняя профицитный бюджет и высокие ставки по кредитам.

Таким образом, внутренних причин для ослабления белорусского рубля еще некоторое время не будет. Напротив, он может укрепиться.

На текущей неделе приходит время налоговых платежей, в связи с чем предложение валюты на БВФБ вырастет, что может привести к снижению стоимости валютной корзины на 0,5-1%.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Курс европейской валюты 5 ноября упал ниже уровня 1,11 долларов за евро, после того, как стало известно об увеличении индекса института ISM Non-Manufacturing в США в октябре до 54,7 пунктов с 52,6 пункта в сентябре. Это снижает вероятность продолжения повышения ставок ФРС. Об этом говорил и президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин, который в тот же день заявил о желательности паузы в повышении. Правда, курс евро сумел отыграть часть потерь после выхода данных по индексам деловой активности в еврозоне и Германии.

По мнению экспертов Goldman Sachs, в настоящее время мировая экономика  избежала серьезных рисков, таких как новое повышение пошлин США или Brexit без сделки, и наблюдаются первые признаки ее стабилизации.

При этом эксперты спорят по поводу того, является ли ослабление евро завершением тенденции к росту его курса, или же представляет собой всего лишь коррекцию. Ситуация, по-видимому, зависит от того, как будут идти торговые переговоры США и Китая. Если появится прогресс, это поддержит евро. В противном случае может сформироваться тенденция к росту курса доллара.

Пока данная ситуация выглядит неопределенной, поэтому можно ожидать, что курс евро на рынке форекс будет колебаться возле уровня 1,1 долларов за евро, то есть в среднем изменение курса по итогам недели может оказаться близким к нулю.


Прогноз курса доллара на Московской бирже

От исхода переговоров США и КНР зависит и курс российского рубля. Он получил поддержку еще на прошедшей неделе после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о намерении пригласить главу КНР Си Цзиньпина в США для подписания соглашения о торговой сделке. Обе стороны, как будто, готовы уступить. США может отказаться от ввода запланированных новых торговых санкций и ослабить уже введенные, тогда как Китай обещает увеличить импорт из США и сделать уступки по части соблюдения авторских прав и на валютном рынке.

Однако в среду 6 ноября курс доллара на Московской бирже резко вырос и приблизился к уровню 64 рубля за доллар. Это было вызвано неожиданным сокращением спроса инвесторов на облигации федерального займа. Спрос на эти ценные бумаги упал до минимального уровня с марта текущего года. К этому привело, как считают российские эксперты, снижение ставок по ОФЗ, что сделало менее выгодным вложением средств в них на фоне перспективы стабилизации ставок ФРС.

Рост курса доллара на Московской бирже на следующей неделе может продолжиться, так как ситуация с доходностью ОФЗ не должна измениться, а продажи валюты для уплаты налогов в ноябре еще не начнутся.


Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Учитывая сделанные прогнозы курсов валют, можно ожидать, что на послепраздничной неделе курс доллара на БВФБ снизится, но ненамного – на 0-0,5%, в то время как курс российского рубля опустится в большей степени – на 0,5-1%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курсы доллара и евро на БВФБ могут снова уменьшиться, но не сильно, а вот российский рубль, скорее всего, прилично подешевеет.
 
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