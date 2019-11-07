Почему в Минске не снесли памятник Ленину

Радыё Свабода » белорусский журналист и политик Сергей Наумчик вместе с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом обсудили антикоммунистический митинг 1990 года и объяснили, почему памятник Ленину все еще стоит на площади у Дома правительства. В видеоцикле «Дзевяностыя forever» от «» белорусский журналист и политик Сергей Наумчик вместе с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом обсудили антикоммунистический митинг 1990 года и объяснили, почему памятник Ленину все еще стоит на площади у Дома правительства.









Антикоммунистический митинг 1990 года: как это было?





После окончания официальной демонстрации и военного парада 7 ноября 1990 года несколько тысяч активистов Белорусского народного фронта прорвались за милицейское ограждение и вместо традиционных цветов положили к ногам памятника колючую проволоку и ГУЛАГовскую робу. Лидер движения Зенон Позняк назвал Ленина «самой черной фигурой в истории за последние 100 лет».





После антикоммунистического митинга начались долгие разбирательства. Чтобы привлечь к ответственности Зенона Позняка, власти опросили 800 свидетелей. Один из участников митинга, ученый Валерий Седов, отказался давать показания и был арестован. В знак протеста он на несколько недель объявил голодовку.





К слову, в 90-е для статуй вождей настало не лучшее время





В начале 90-х в Восточной Европе снесли почти все памятники советским вождям. Беларусь тоже не осталась в стороне: памятники Марксу и Ленину возле здания бывшего ЦК КПБ убрали в 1992 году.





Так почему главный памятник Ленину все-таки уцелел?

Антикоммунистический митинг, как и идею сноса памятника, в 90-е поддержали далеко не все белорусы.





– Даже для людей, лояльных к БНФ, это (снос памятника Ленину, – Ред.) казалось чем-то неправильным, некорректным, – говорит Юрий Дракохруст. – Тем более люди власти: для них это было абсолютно неприемлемо.





Юрий Дракохруст считает, что в Беларуси двойственное отношение к советскому наследию. Многие думают, что памятники, даже если они поставлены в честь плохих людей, надо оставлять как часть истории страны.









Сергей Наумчик, который на момент антикоммунистического митинга 1990-го года был депутатом Верховного Совета Беларуси, отчасти соглашается с собеседником, но делает важное практическое замечание:





– Мы, депутаты оппозиции БНФ, думали, что памятник Ленину перед Домом правительства надо убрать, – рассказывает Сергей Наумчик. – Не то чтобы того количества людей, что там собралось, не хватало, чтобы сдвинуть памятник. Нужна была определенная техника. Вот если бы среди сторонников БНФ был какой-нибудь начальник строительно-монтажного управления, который подогнал бы 3 крана и его снес, тогда это (демонтаж памятника Ленину, – Ред.) действительно можно было бы осуществить.















