ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему в Минске не снесли памятник Ленину

08.11.2019 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Почему памятник Ленину все еще стоит на столичной площади у Дома правительства.

Почему в Минске не снесли памятник Ленину
В видеоцикле «Дзевяностыя forever» от «Радыё Свабода» белорусский журналист и политик Сергей Наумчик вместе с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом обсудили антикоммунистический митинг 1990 года и объяснили, почему памятник Ленину все еще стоит на площади у Дома правительства.


Антикоммунистический митинг 1990 года: как это было?


После окончания официальной демонстрации и военного парада 7 ноября 1990 года несколько тысяч активистов Белорусского народного фронта прорвались за милицейское ограждение и вместо традиционных цветов положили к ногам памятника колючую проволоку и ГУЛАГовскую робу. Лидер движения Зенон Позняк назвал Ленина «самой черной фигурой в истории за последние 100 лет».

После антикоммунистического митинга начались долгие разбирательства. Чтобы привлечь к ответственности Зенона Позняка, власти опросили 800 свидетелей. Один из участников митинга, ученый Валерий Седов, отказался давать показания и был арестован. В знак протеста он на несколько недель объявил голодовку.

К слову, в 90-е для статуй вождей настало не лучшее время 


В начале 90-х в Восточной Европе снесли почти все памятники советским вождям. Беларусь тоже не осталась в стороне: памятники Марксу и Ленину возле здания бывшего ЦК КПБ убрали в 1992 году.

Так почему главный памятник Ленину все-таки уцелел? 

Антикоммунистический митинг, как и идею сноса памятника, в 90-е поддержали далеко не все белорусы.

– Даже для людей, лояльных к БНФ, это (снос памятника Ленину, – Ред.) казалось чем-то неправильным, некорректным, – говорит Юрий Дракохруст. – Тем более люди власти: для них это было абсолютно неприемлемо.

Юрий Дракохруст считает, что в Беларуси двойственное отношение к советскому наследию. Многие думают, что памятники, даже если они поставлены в честь плохих людей, надо оставлять как часть истории страны.


Сергей Наумчик, который на момент антикоммунистического митинга 1990-го года был депутатом Верховного Совета Беларуси, отчасти соглашается с собеседником, но делает важное практическое замечание:

– Мы, депутаты оппозиции БНФ, думали, что памятник Ленину перед Домом правительства надо убрать, – рассказывает Сергей Наумчик. – Не то чтобы того количества людей, что там собралось, не хватало, чтобы сдвинуть памятник. Нужна была определенная техника. Вот если бы среди сторонников БНФ был какой-нибудь начальник строительно-монтажного управления, который подогнал бы 3 крана и его снес, тогда это (демонтаж памятника Ленину, – Ред.) действительно можно было бы осуществить.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему памятник Ленину все еще стоит на столичной площади у Дома правительства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пошла вторая неделя: Лукашенко "отпраздновал" 7 ноября в компании с шейхами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика