Занять у Путиной. Как первая леди России стала процентщицей

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк. Тревожным регулятор считает рост числа тех, кто использует сразу несколько видов кредитов. Становится больше и «плохих долгов», платежи по которым просрочены.





По данным Национального бюро кредитных историй, в яму погружаются все заемщики, но особенно самые бедные, с доходами менее 20 тыс. руб. в месяц (около $300 - прим. БП).





Все это грозит кредитным пузырем. Учитывая еще и то, что реальные доходы населения не растут. Одной из причин их падения даже при условии увеличения зарплат Минфин называл необходимость уплачивать проценты по займам.









Чтобы погасить одни долги, люди залезают в новые. И все чаще берут деньги в конторах микрозаймов. По темпу роста рынок микрофинансирования уже обошел потребкредитование банков. К кому же россияне записываются в долговое рабство, пока правительство и Кремль демонстрируют беспомощность в борьбе с бедностью?





Кстати





Более трети клиентов микрофинансовых организаций сталкиваются с задержкой заработной платы, показало исследование МФК «Займер». За счет микрозаймов люди вынуждены покрывать возникающий «кассовый разрыв» в семейном бюджете. И становятся еще беднее из-за долговых процентов.





Национальное бюро кредитных историй подсчитало, представители каких профессий выплачивают наибольший процент от своих доходов по ранее взятым кредитам. Оказалось, что труднее всего приходится охранникам, медикам и соцработникам. Ухудшается же ситуация в целом у всех категорий: россияне отдают «ростовщикам» все более значительную часть своей зарплаты.





Путина, она же Очеретная, она же Шкребнева

– К решению заработать первый рубль меня подтолкнула необходимость. Банально хотелось есть, а денег на еду не было. Что я только не продавал: мороженое, батарейки, рыбу. Позже были ваучеры, скупка, затем – ломбарды.





Так рассказывал о начале своей бизнес-карьеры основатель CarMoney Антон Зиновьев. Теперь он зарабатывает уже на тех, кто сам оказался на социальном дне. Его контора входит в число лидеров рынка МФО. Летом CarMoney возглавила рейтинг среди компаний по залоговым займам.





Но так было не всегда. По итогам 2017 года CarMoney осталась в убытке. Тогда же Зиновьев вместе со своим партнером Константином Евдаковым объявили о привлечении 10 млн $ инвестиций в обмен на долю в проекте. Инвесторы тогда остались тайными, они «предпочли не раскрывать собственных имен». Одним из «бизнес-ангелов» стала экс-супруга Владимира Путина, установил «Собеседник».





Юрлицо CarMoney – ООО МФК «Кармани» – учреждено кипрской компанией Carmoney CY LTD. Согласно раскрываемой самой МФО информации, этому офшору принадлежит 100% акций «Кармани». А уже в самом офшоре долей в 7% в прошлом году завладело ООО «Меридиан». Оно в свою очередь контролируется ООО «Интерьерсервис», единственным учредителем которого выступает Шкребнева Людмила Александровна. Это бывшая жена российского президента, которая за свою жизнь несколько раз меняла фамилию. В базе ЕГРЮЛ же фигурирует под девичьей.





После того как бенефициаром CarMoney стала Шкребнева (она же бывшая Путина, она же ныне Очеретная), дела у стартапа пошли в гору. По итогам четвертого квартала 2018 года организация впервые осталась в плюсе, а уже в первом полугодии 2019 года вышла на рекордную прибыль. За год портфель микрокредитов компании вырос на 30%: теперь россияне должны бывшей первой леди 2,6 млрд руб.





Экс-Путина не единственный новый акционер Carmoney CY. Ее компаньон – бывший перевозчик президентского кортежа Константин Вартанов, узнал «Собеседник». Вартанов был гендиректором ОАО «Государственная авиакомпания «224-й летный отряд». Он занимался транспортировкой автомобильных кортежей для первых лиц страны. Если Владимир Путин летел куда-то с официальным визитом, то специальный авиаотряд перевозил автомобили – как его, так и охраны.





Вартанов фигурировал в недавнем коррупционном скандале. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что «224-й летный отряд» многократно завышал цены на перевозку, деньги расхищались. Заместитель гендиректора Дмитрий Новицкий был арестован, а у Вартанова, судя по всему, оказались свободные средства, которые он и инвестировал в CarMoney.









Еще один бенефициар микрокредитной конторы – Ситников Сергей Витальевич. Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем. После чего Ситников, избегая внимания правоохранительных органов, получил вид на жительство в Эстонии.





В такой криминальной компании совладельцев МФО и оказалась экс-супруга Путина. Разумеется, не обошлось в числе партнеров и без крупных господрядчиков. К примеру, акционером кипрского офшора стал Игорь Тужилин. Человек с такими именем владеет фирмами «Авто-Белогорье» и «Синегорье-Авто», заработавших на госзакупках более 1 млрд руб. Они поставляют автобусы для региональных администраций по всей стране.





Через CMIP partners LTD долей в CarMoney владеет также и Сергей Прилепский. Так зовут гендиректора и учредителя АО «Акметрон». Эта организация заработала полмиллиарда на поставках приборов, в основном для «Российских космических систем».





Цифра





По данным Центробанка, 39,5 млн человек имеют открытые кредиты. Это 54% работающего населения страны.





Миллиардер по праву рождения

Абсолютным лидером среди российских МФО является «МигКредит». Эта компания также контролируется через кипрский офшор Migcredit Holdings, основной владелец которого – 22-летний Николай Мамут, сын одного из богатейших людей России Александра Мамута.





Мамут-старший входил еще в так называемую ельцинскую «семью»: узкий круг, состоящий из дочери Ельцина Татьяны Дьяченко, ее мужа Валентина Юмашева, главы администрации президента Александра Волошина, а также олигархов Бориса Березовского и Романа Абрамовича. Сегодня его состояние Forbes оценивает в 2,5 млрд $.





Несколько лет назад Мамут решил передать часть активов своим детям. В созданный для них траст перешли доли в добытчике серебра Polymetal и иностранные активы миллиардера. Благодаря отцу юный Николай и стал владельцем крупнейшей конторы микрозаймов.





Мамут-младший сейчас живет в США. Пока отпрыск близкого к российской власти олигарха наслаждается президентством Трампа, его «МигКредит» кредитует россиян под 358% годовых. Именно такую кабальную ставку предложила МФО Мамута корреспонденту «Собеседника» при экспериментальной попытке оформить заем. А после моего отказа от невыгодного предложения «МигКредит» не унимался, названивая по несколько раз в день с уговорами «забрать свои деньги».





При этом, как следует из картотеки арбитражных дел, «МигКредит» при заключении кредитных договоров навязывает клиентам еще и страховку в размере 1 тыс. руб., на которую тоже начисляет проценты. За это Роспотребнадзор признавал организацию нарушающей закон.





Также «МигКредит» не раз привлекали к ответственности за третирование должников. В сентябре судебные приставы сообщили, что составили на компанию административные протоколы по жалобам заемщиков. На людей психологически давили, в том числе оскорбляли по телефону, отправляли огромное количество текстовых и голосовых сообщений, распространяли личные данные...





В Уфе «МигКредит» наказали за телефонное «терроризирование» детского сада, сотрудница которого взяла деньги в долг, но не смогла вовремя вернуть. МФО угрожала заемщице последствиями, которые не предусмотрены законом.





Часто микрофинансовые конторы грозятся отобрать у должников квартиры. С 1 ноября такой возможности они лишились: теперь выдавать гражданам микрозаймы под залог жилья запрещено.





В свое время, кстати, Александр Мамут стал владельцем элитной квартиры внучки Брежнева, воспользовавшись ее финансовыми трудностями. В 90-е годы дочь генсека Галина начала злоупотреблять алкоголем, попала даже в психиатрическую лечебницу. Семья стала испытывать нужду, и дочь Галины Виктория Брежнева обменяла мамину 5-комнатную квартиру на более скромную. А в брежневскую – за доплату – и въехал Мамут. По сведениям «Собеседника», речь идет о квартире в доме №10 в Гранатном переулке (ранее – улица Щусева). Это дом ЦК КПСС, в котором, помимо Брежневых, проживал и Константин Черненко.





Комментарий





Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»):





– Еще весной мы с коллегами внесли законопроект, который ограничивает работу микрофинансовых организаций. Но пока он лежит без движения. По моему мнению, деятельность МФО должна быть полностью запрещена. Пока «намордники», которые на них пытаются надеть в виде запрета на залог квартиры и тому подобное, не мешают этим ростовщикам еще глубже залезать в карманы граждан. Нужно ограничить процентную ставку для всех видов кредитования: уровень инфляции плюс один-два процента. Как во всем мире.









Иностранцы и дети насильника

За психологическое давление на заемщицу МФК «Быстроденьги» в августе оштрафовали коллекторов, которые угрожали жительнице Кузбасса. Эту микрофинансовую организацию, а также еще одну – «Турбозайм», – как выяснил «Собеседник», контролируют два брата: Юрий и Егор Провкины.





Это дети экс-сенатора Игоря Провкина, некогда осужденного за изнасилование. За сексуальные нападения на девушек, которых он подбирал на своем Lexus, член Совета Федерации в 2011 году отделался условным сроком.





Егор, как указано на его странице в Facebook, учился в элитных британских школах Gordonstoun и Haileybury. И как и его брат Юрий, закончил Кингстонский университет в Лондоне.





Как установил «Собеседник», гражданство Великобритании имеет и акционер еще одной крупной МФО «Вэббанкир» Денис Шафраник. Он сын бывшего министра энергетики Юрия Шафраника. Компаньон Шафраника-младшего в этой МФО – экс-глава Федеральной грузовой компании и до недавнего времени советник гендиректора РЖД Алексей Тайчер.





На рынке микрокредитования работают и еще два крупных игрока, контролируемых иностранцами. Это МФК «ОТП Финанс» с владельцами из Венгрии и «Е заем» (ООО МФК «Веритас»), чьи корни уходят в Ригу к основателю TWINO Holding Армандсу Броксу.









Цитата





«Известная бабушка из Достоевского – очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками». Владимир Путин о владельцах МФО