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С днем рождения, создатель. Рассказываем, почему «Наруто» - это круто

08.11.2019 14:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 8 ноября, день рождения Масаси Кисимото, автора манги «Наруто»: ему исполняется 45 лет. В свете такого события мы решили вспомнить историю главного героя сериала и доказать вам, что «Наруто» — это полноценный фрагмент современной культуры, а не детская сказка. Осторожно: возможно, после этого текста вы захотите стать хокаге!

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У «Наруто» очень низкий порог вхождения

Не будем врать: «Наруто» не был самым первым аниме, пришедшим на территорию СНГ. До него были и «Рубаки», и «Унесенные призраками», и злосчастные «Покемоны», но именно «Наруто» стал сериалом, с которым у нас ассоциируется слово «аниме».


Во-первых, «Наруто» был вездесущ: шиноби мелькали в интернете, крутились по телеканалам, хранились на дисках и обитали в журналах в виде постеров. Во-вторых, «Наруто» очень прост для восприятия. Он не обрушивает на зрителя витиеватый сюжет и кучу замысловатых терминов: это цепкая и лаконичная история с соответствующими ей персонажами. Вам не нужно смотреть десяток других аниме, чтобы понять «Наруто»: этот тайтл приносит наслаждение без подготовки.

Сюжет тайтла понравится как взрослым, так и детям

Мы уже рассказывали, что у каждого аниме есть своя аудитория, но «Наруто» — тот редкий случай, охватывающий все слои населения. Он достаточно дурашливый для тех, кто еще ходит в школу, и в меру пошлый и кровавый для людей, переросших ученическую скамью. Это флакон, в котором замешаны комедия, драма, приключения и философские притчи: компонентов так много, что один из них обязательно вас зацепит.

Сам Наруто стал прообразом для множества аниме-героев

Наруто — образцовый представитель жанра сенен (аниме, которое рассчитано на мальчиков и юношей). Герой — смышленый парень, сочетающий в себе смелость, неуклюжесть, упорство и самоотверженность. Его мотивация проста: вижу цель — иду к цели.


Из этого набора качеств и установок получается основа для главного героя приключенческого аниме. Мидория из «Моей геройской академии», Аста из «Черного клевера», Нацу из «Хвоста феи»: во всех этих персонажах можно узнать черты Наруто. У них могут быть разные истории, но суть остается «нарутовской»: это всесильные ребята, стремящиеся к своей заветной мечте.

«Наруто» хорошо смотрится как в формате манги, так и в формате аниме

У манги 700 глав, у аниме — 720 серий. На прочтение манги вы потратите несколько вечеров, на просмотр аниме придется отвести целый месяц. Ручаемся, что любой из предложенных сценариев вам понравится: «Наруто» интересно как читать, так и смотреть.


Многие обвиняют аниме в зашкаливающем колличестве филлеров (серий, не связанных с основным сюжетом), но мы придерживаемся другой точки зрения: благодаря таким сериям мы можем изучить мир «Наруто» еще детальнее.

С помощью «Наруто» мы больше узнали о самой Японии

Кто такие шиноби, как следует есть данго и что такое чакра — вот небольшая порция вопросов, ответы на которые вы можете найти в «Наруто». Там нет ничего о современной Японии, но имеется океан информации о традициях японцев, их мифологии и хобби. И это дело не подается в формате энциклопедии — все максимально органично.

Один из самых популярных тайтлов по сей день

Ежегодно в мире появляется несколько сотен новых аниме, но «Наруто» до сих пор числится в списках самых котируемых тайтлов. Продажи последнего тома «Наруто» превысили 200 миллионов экземпляров, по миру шиноби постоянно создаются игры и новеллы, а на аниме-фестивалях обязательно мелькнет оранжевый костюм или повязка деревни Скрытого Листа. Да что уж там, Наруто станет одним из национальных маскотов на будущих олимпийских играх в Токио — как тебе такое, Илон Маск?

«Наруто» — источник множества мемов

У вас ведь тоже были знакомые, которые хотели стать хокаге и скручивали пальцы в странные знаки? Так вот, это все из-за «Наруто»: вы могли не смотреть это аниме, но от приколов из мира шиноби вам не уйти.

Чего только стоит мемная пробежка людей, планирующих штурм «Зоны 51»: в этом тоже виноват Наруто.

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Объясняем, чем хороша история про парня, который хотел стать хокаге. Осторожно: после этого текста можно увязнуть в аниме!
 
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